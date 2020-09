64 arrestaties in Spaans onderzoek naar grootschalige hasjsmokkel (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in juli 64 verdachten gearresteerd in een groot onderzoek naar een criminele groepering die zich bezighield met witwassen en grootschalige hasjsmokkel. De groep smokkelde tot zes ton cannabis per maand naar Spanje. De Spaanse Guardia Civil maakte het nieuws pas zondag bekend.

Acht ton cannabis

De Spaanse politie verrichtte op 7 juli 2020 in samenwerking met Europol 64 arrestaties, waarbij tijdens acht invallen 8.000 kilo cannabis, vier luxe speedboten, twee opblaasboten, zestien voertuigen, bankrekeningen en onroerend goed ter waarde van ruim drie miljoen euro in beslag werden genomen.

De Guardia Civil zegt dat de criminelen de softdrugs smokkelden van Marokko naar de Zuid-Spaanse havenstad Algeciras en Gibraltar. De hasj werd verborgen en vervoerd op speedboten naar een kleine pier (bekend als een narco-steiger) die eigendom was van de criminelen.

Clan de los Pinchos

De zogenoemde Clan de los Pinchos is volgens de Spaanse autoriteiten een gewelddadig netwerk van hasjhandelaren die in en rond Gibraltar actief is. De clan zou andere criminelen drie tot zes ton cannabis per maand leveren. De criminele winsten werden witgewassen door investeringen in eigendommen, bestaande uit lege vennootschappen en gerund door stromannen.