675 kilo coke tussen ananassen onderschept in Málaga, vijf mannen opgepakt (VIDEO)

Het onderzoek van de Spaanse politie en douane begon nadat agenten informatie hadden verzameld over een bedrijf dat mogelijk betrokken was bij de verzending van een grote partij drugs, verborgen in een container met fruit die zou worden verscheept in de Colombiaanse haven van Manzanillo. Uit nauwe samenwerking met de Colombiaanse autoriteiten bleek dat de container met ananassen op weg was naar de haven van Málaga, waar een gecontroleerde levering van de container werd toegestaan om de ontvangers van de partij in kaart te brengen.

Inval

De vrachtwagen die de container ophaalde werd gevolgd naar een industrieterrein in Estepona. Het voertuig reed een loods binnen, waarna ruim 30 agenten de loods binnenvielen en vijf verdachten arresteerden: drie Spanjaarden, een Brit en een Colombiaan. De vijf mannen zitten vast op verdenking van ‘een misdrijf tegen de volksgezondheid’ en een ander wegens lidmaatschap van een criminele organisatie. In onderstaande video zijn zes verdachten te zien, mogelijk is er één inmiddels vrijgelaten.

585 blokken

Tussen dozen ananassen werden 585 blokken cocaïne gevonden, van iets meer dan een kilo per stuk. Het bruto gewicht van de coke is in totaal 675 kilo. Rechercheurs namen ook de vrachtauto en vijf mobiele telefoons in beslag.