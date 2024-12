14 december 2024

69-jarige vrouw met cocaïne gearresteerd op luchthaven Suriname

Op de internationale luchthaven van Suriname is een 69-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd nadat er cocaïne in haar bagage was gevonden. De Surinaamse autoriteiten zeggen dat er bijna acht kilo cocaïne in haar bagage zat.