7 jaar cel voor intimidatiecampagne en branden bij e-bikebedrijf

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag twee mannen van 32 en 34 uit Nijmegen en Grave veroordeeld tot celstraffen van zeven jaar. Ze brachten vier personen in levensgevaar door brand te stichten bij een woning in Cuijk en maakten zich ook schuldig aan brandstichting bij een e-bikebedrijf in Nijmegen. De eis van het OM was zes jaar cel.

Benzine

De verdachten, J. van der M. (34) en C. R. (32), reden in mei 2021 in het holst van de nacht samen met een derde onbekend gebleven verdachte naar de woning in Cuijk. Daar werd door C. R. en de onbekende verdachte brand gesticht door benzine door de brievenbus naar binnen te gooien. De vier mensen die boven lagen te slapen werden wakker van het geklepper van de brievenbus, konden vervolgens veilig wegkomen en de brand met een tuinslang blussen.

Bruut geweld

Een paar weken later, weer ’s nachts, gingen beide verdachten met een bestelwagen naar een e-bikebedrijf in Nijmegen en reden daar met bruut geweld door een glazen pui. Vervolgens staken ze de auto in brand. Twee aanwezige medewerkers alarmeerden de brandweer, die de brand met moeite onder controle kreeg.

Ternauwernood

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank er rekening mee dat de bewoners van de woning in Cuijk zeer angstige momenten hebben doorstaan. Het is alleen aan de vader en andere gezinsleden te danken dat er geen doden of zwaargewonden zijn gevallen. Bij het bedrijfspand in Nijmegen ontstond forse schade van in de honderdduizenden euro’s. Dit alles rekent de rechtbank de verdachten zwaar aan.

Strafverzwarend

Volgens de rechtbank zijn de brandstichtingen onderdeel van een intimidatiecampagne tegen een e-bikebedrijf en daarbij betrokken personen. Dat de verdachten hieraan, bewust of onbewust, hebben meegewerkt weegt de rechtbank als strafverzwarend mee. Aannemelijk is voor de rechtbank dat de brandstichtingen beide verband houden met het e-bikebedrijf, maar het is niet duidelijk geworden wat nu het concrete motief is geweest voor het plegen van de brandstichtingen.

Al met al vindt de rechtbank dat de eis van zes jaar cel van het OM onvoldoende recht doet aan de ernst van deze delicten en legt dan ook zwaardere straffen op. Van de zeven jaar cel is ongeveer vijf jaar toe te rekenen aan de woningbrand en ongeveer twee jaar aan de brandstichting bij het bedrijfspand.

Schadevergoedingen

Naast deze celstraf moeten de verdachten bovendien schadevergoedingen van in totaal bijna 16.000 euro aan het gezin betalen. Drie betrokkenen bij het bedrijfspand kunnen hun vorderingen indienen bij de burgerlijke rechter omdat de behandeling hiervan een te grote belasting is voor het strafproces.