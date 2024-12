7 ton coke onderschept op boerderij bij Sevilla, drugs met narcoboten vasteland binnengesmokkeld (VIDEO)

Guadalquivir De operatie werd uitgevoerd in de vroege uren van vrijdag 27 december, toen agenten bij de ingang van de rivier de Guadalquivir twee high-speed semi-rigide boten ontdekten die waarschijnlijk drugs vervoerden. Verschillende lucht-, zee- en landeenheden kwamen vervolgens in actie om de twee narcoboten nauwlettend in de gaten te houden.

Ondergrondse zeecontainers

Uit onderzoek bleek dat vanaf de speedboten een groot aantal balen werden gelost die later werden overgebracht naar een boerderij in het dorp Coria del Río (Sevilla). Deze locatie werd bewaakt met zware wapens. Tijdens de doorzoeking van de boerderij waar de balen werden gelost, werden twee ondergrondse zeecontainers gevonden, waar de criminele organisatie verschillende ladingen coke en wapens opsloegen.

AK-47

Tijdens de operatie zijn drie mensen gearresteerd en zijn naast 7.000 kilo cocaïne drie lange vuurwapens – waaronder een Kalasjnikov – en twee gestolen voertuigen in beslag genomen.



Volgens de Guardia Civil gaat het om “de grootste voorraad cocaïne die door narcoboten in Zuid-Spanje is geïntroduceerd, die in beslag is genomen”.