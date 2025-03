70-jarige man gearresteerd voor cold case uit 1992

Niets gestolen Louis “Loek” van Dam werd op 28 januari 1992 van achteren doodgeschoten in zijn garage aan de Kritzingerstraat in Den Haag. De 64-jarige Van Dam was door zes kogels getroffen. Opmerkelijk was dat er uit het kantoorgedeelte van het bedrijfje niks gestolen was.

Indertijd zijn in deze zaak drie verdachten aangehouden, maar die zijn later ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, en er is niemand veroordeeld.

Kalender

Ondanks zeer uitgebreid onderzoek is de moord op Louis van Dam nooit opgelost. Een paar jaar geleden is er voor deze zaak via de Cold Case Kalender opnieuw aandacht gevraagd.

In 2022 is bij de politie nieuwe informatie binnengekomen. In november vorig jaar is er in Opsporing Verzocht en in Team West opnieuw uitgebreid aandacht geweest voor deze zaak.

Beloning

Het Cold Caseteam heeft het onderzoek heropend en daarin is de nu 70-jarige verdachte in beeld gekomen. De verdachte zit vast en zal worden gehoord. De Telegraaf schrijft de dat man eerder verdachte is geweest.

De politie heeft verschillende woningen doorzocht. Bij deze doorzoekingen zijn onder andere computers in beslag genomen.

Ondanks de aanhouding loopt het onderzoek nog volop door volgens de politie. In deze zaak geldt ook nog steeds de beloning van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.