72-jarige man voor de tweede keer veroordeeld voor drugslab

Het drugslab in Someren in 2020

Aanwezig

Het drugslab werd in juni 2024 in een loods in Someren ontmanteld. De drie verdachten die terechtstonden waren daar op dat moment aanwezig. Op hetzelfde adres werd in 2020 ook al een drugslab aangetroffen. Daar werden toen ook tientallen vuurwapens gevonden.

In meerdere gebouwen op het terrein en daarbuiten stonden goederen en chemicaliën voor de productie van harddrugs. Ook lag er 175 kilo aan MDMA-kristallen. Daarvan kunnen ongeveer één miljoen xtc-pillen worden gemaakt met een straatwaarde van ongeveer drie miljoen euro.

Afspraken

De rechtbank oordeelt dat de mannen tussen april en juni voorbereidingshandelingen verrichtten voor de productie van harddrugs. De eigenaar stelde niet alleen zijn terrein beschikbaar, maar onderhield ook contacten en maakte afspraken met zijn medeverdachten. Ook hadden de verdachten diverse goederen en stoffen in bezit, zoals de 175 kilo MDMA.

Tweede keer

De rechtbank rekent het de 72-jarige Lau van L. aan dat hij voor de tweede keer op zijn terrein een drugslab heeft laten neerzetten. Er was nu geen sprake meer van naïviteit, vindt de rechtbank. De rechtbank vindt dat de man volgens de berichten en verklaringen kennelijk mans genoeg om regels op te stellen voor de organisatie.

De rechtbank neemt wel aan dat Van L. onder druk is gezet om mee te doen. De vorige keer kreeg hij nog een deels voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Nu is het een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar.

Kok en laborant

Een 44-jarige verdachte had als kok een belangrijke en sturende rol binnen het lab. Volgens de rechtbank verrichtte hij daar niet slechts hand-en-spandiensten, zoals hij zelf stelde. Dit blijkt onder meer uit berichten van zijn twee inbeslag genomen telefoons.

Een Belg (58) was bezig geweest met onder meer het in vriezers kristalliseren van MDMA-olie en het laten drogen van de MDMA die daarmee verkregen werd.

De Belg krijgt drie jaar cel en de kok vier jaar.