‘7,5 jaar cel voor grootschalige cocaïnehandel’

De rechtbank in Amsterdam heeft Amsterdammer Wilson A. veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor deelname aan grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Verder moet hij 1.150.000 euro aan criminele winst aan de Staat betalen, aldus Het Parool. A. heeft met de officier van justitie procesafspraken gemaakt, die de rechtbank heeft gevolgd.

10 jaar

Het Openbaar Ministerie zegt dat tegen A. zonder procesafspraken een straf van 10 jaar cel zou zijn geëist.

A. geeft toe in mei 2020 bijna 700 kilo cocaïne te hebben geïmporteerd in een deklading van zakken rijst. In de maanden daarna heeft hij de import van twee partijen van samen bijna 1900 kilo voorbereid en verder heeft hij voor bijna 3 miljoen euro witgewassen.

Hoger beroep

In een andere zaak loopt van A. nog hoger beroep tegen een veroordeling tot 5 jaar cel van de rechtbank in Noord-Holland uit 2019, ook in een drugszaak.

Het bewijs komt van chats uit versleutelde telefoons die justitie aan A. heeft toegeschreven en uit locatiedata van die toestellen, die onder meer aangaven dat de toestellen steeds bij zijn woning waren.

Dominicaanse Republiek

Nadat A. in augustus was gearresteerd in de Dominicaanse Republiek, verklaarde hij in Nederland dat hij ‘blij en wel opgelucht’ was dat hij was gepakt. Hij zei uit het drugscircuit te willen stappen.

Ook tijdens de behandeling van zijn strafzaak zei A. dat hij zijn leven wil beteren.

Het Team Criminele Inlichtingen van de recherche beschikte over informatie die impliceerde dat A. in drugszaken zou zitten met onder meer Quincy Promes en Piet W.

