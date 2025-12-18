8.500 kilo vuurwerk gevonden in Amsterdam, 1.100 kilo vuurwerk en 1.000 wietplanten in Haarlem

In het kader van een lopend onderzoek kregen agenten op donderdag 4 december de opdracht om een auto in beslag te nemen bij een adres aan de Basisweg in Amsterdam-West. In een loods op het terrein troffen zij naast het betreffende voertuig aan ook meerdere pallets met illegaal vuurwerk aan. In totaal werd ruim 8.500 kilo vuurwerk aangetroffen.

FIOD

De politie doet momenteel nader onderzoek naar het vuurwerk. De volledige partij is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Naar aanleiding van deze vondst zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Wel werden eerder deze maand drie verdachten aangehouden in een onderzoek van de FIOD dat eveneens betrekking had op dit pand.

Haarlem

De politie heeft op woensdag 17 december in meerdere panden aan de Emrikweg in Haarlem bijna 1.100 kilo vuurwerk en 1.000 wietplanten in beslag genomen. Ook bleek dat er voorbereidingen waren getroffen voor een ondergrondse wietkwekerij. Vanwege de grote hoeveelheid en het type vuurwerk is het Team Explosieven Veiligheid ingezet. De politie is een onderzoek gestart.