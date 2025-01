OM eist 8 jaar cel voor drugslabs, vuurwapens, 175.000 euro cash en 52 kilo coke

Anonieme meldingen De zaak startte in oktober 2022 na meerdere anonieme meldingen over cocaïnehandel door Joël S. Naast hem kwamen ook nog medeverdachten in beeld. ‘Maar het bleek niet eenvoudig zicht op de zaak te krijgen’, aldus het OM. ‘De verdachten waren scherp op de politie en wisten hun activiteiten goed af te schermen.’

Loods Naaldwijk

In februari 2023 lukte de politie toch om ze te koppelen aan materialen voor een drugslab die werden opgeslagen in een loods in Naaldwijk. Ook een drugslab dat in april 2023 werd aangetroffen in een bedrijfspand in ‘s-Gravenzande kon aan de verdachten worden gelinkt. De verdachten konden in september 2023 worden aangehouden nadat er gesprekken van de hoofdverdachte werden opgenomen.

Getapt

Toen Joël S. werd aangehouden deed de politie op meerdere plaatsen doorzoekingen, ook bij familieleden van de man. Uit de afgeluisterde gesprekken bleek dat hij geld en andere spullen op verschillende plekken verstopte. Her en der werden inderdaad grote geldbedragen aangetroffen (een keer ruim 155.000 euro en bijna 20.000 euro), meerdere vuurwapens, munitie en luxe horloges. In een schuurtje in ‘s-Gravenzande trof de politie 140 kilo wiet aan en in een vakantiewoning nog 52 kilo cocaïne en 189 xtc-pillen.

Procesafspraken

Met drie andere verdachten werden eerder procesafspraken gemaakt. Dat betekent dat verdachten meewerken, het OM een straf voorstelt en de rechtbank geen uitgebreide zitting meer hoeft te houden. Overeenkomstig de gemaakte procesafspraken werden de medeverdachten door de rechtbank veroordeeld tot 44, 32 en 32 maanden cel.

Leidende rol

S. wees de voorgestelde procesafspraken af. Hij had volgens de officier van justitie een leidende rol ten opzichte van de andere verdachten. Het OM eist tegen hem acht jaar cel, voor voorbereiding van productie en handel in harddrugs, het voorhanden hebben van hard- en softdrugs, wapenbezit en het witwassen van ruim 175.000 euro.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.