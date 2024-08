8 jaar cel voor ’tattookiller’ Cor P. wegens wapen- en drugshandel

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de 41-jarige ‘tattookiller’ Cor P., alias “De Paling” veroordeeld tot acht jaar celstraf voor het bezit van en de handel in vuurwapens, handgranaten, cocaïne en mdma, en voor het bezit van vele valse identiteitsbewijzen. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie, zo schrijft Het Parool.

Wapenarsenaal

Volgens de krant gaat het om onder meer aanvalsgeweren, tientallen (semi-automatische) pistolen, een revolver, patroonmagazijnen en tientallen handgranaten. Qua drugs gaat het om ruim 180 kilo cocaïne en bijna 10 kilo mdma.

Het bewijs tegen P. komt vooral uit ontsleutelde chats met andere criminelen via Sky ECC en EncroChat.

Hoger beroep

Cor P. behoort tot de groep van de zogenoemde ‘tattookillers’, een Nederlands moordcommando. Hij wordt samen met drie medeverdachten, waaronder zijn broer Brian, verdacht van de moord op Enschedeër Onno Kuut in 2009. In februari 2020 kondigde het OM aan in hoger beroep te gaan tegen de vrijspraak van de vier verdachten na een levenslange eis. P. had toen al de benen genomen.

Voortvluchtig

Hij was sinds 21 januari 2020 voortvluchtig nadat hij zijn enkelband doorknipte. P. werd voor het laatst gezien in Schiedam en was onder voorwaarden op vrije voeten, nadat hij tweederde van een eerdere straf had uitgezeten, voor de liquidatiepoging op Marlon Dalfour in 2009 in Amsterdam-Slotervaart.

Zwaargewond

P. kwam weer op de radar van de opsporingsdiensten nadat hij in januari 2022 doelwit was van een liquidatiepoging in de Dominicaanse Republiek. Hij belandde zwaargewond in het ziekenhuis waar hij later werd aangehouden. Hij bleek een vervalst paspoort op zak te hebben. In de Dominicaanse woning van P. werden in twee kluizen o.a. een vuurwapen en munitie en verschillende vervalste paspoorten en identiteitsbewijzen in beslag genomen.

In cel aangehouden

Op 27 januari 2022 werd Cor P. overgevlogen naar Nederland. Hij zit sindsdien vast om het laatste restant van zijn celstraf voor de liquidatiepoging uit 2009 op Marlon Dalfour uit te zitten. Vlak voordat hij weer op vrije voeten zou komen, werd hij op 30 januari 2024 in zijn cel aangehouden voor de zaak waarin hij nu is veroordeeld.

Lange celstraffen

Vier Nederlanders werden vorige maand door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot celstraffen van 15 tot 23 jaar voor het medeplegen van de liquidatiepoging op Cor P.