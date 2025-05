80 kilo coke en blokken hasj bij invallen Amsterdam en Amstelveen

Na een tip viel een arrestatieteam op dinsdag 20 mei twee woningen in de Amsterdamse Pijp en een in Amstelveen binnen. In één daarvan vinden agenten een rugzak met bijna 6 kilo hasj en een groot geldbedrag. In een andere woning treffen ze 80 kilo cocaïne aan, met een straatwaarde van ongeveer 4 miljoen euro. De drugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Hoeveel cash geld er is gevonden, meldt de politie maandag niet.