13 juni 2025

9 miljoen illegale sigaretten onderschept in Putte, twee Polen aangehouden

Het Combiteam Smoke heeft donderdagmiddag in een trailer in Putte (gemeente Woensdrecht) 9 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Twee Poolse mannen van 37 en 43 jaar zijn op heterdaad aangehouden tijdens het overladen van de sigaretten van de ene trailer naar de andere. De verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld, maar blijven verdachte in het lopende onderzoek, meldt de FIOD.