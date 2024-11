900 kilo zwaar illegaal vuurwerk onderschept in Bommelerwaard, twee mannen aangehouden

(Beeld uit archief)



Na uitvoerig onderzoek kwam de politie uit bij een 48-jarige man uit Hedel, die donderdagmiddag werd aangehouden in Brakel, met 60 kilo illegaal vuurwerk in zijn auto. Voor zijn aanhouding zou hij vuurwerk hebben afgeleverd op een adres in Gameren.

Shells

In de woning in Gameren vond de politie bijna 300 kilo illegaal vuurwerk. De bewoner van die woning is ook aangehouden. Op een adres in Brakel is vervolgens een opslaglocatie doorzocht waar nog eens ruim 500 kilo zwaar, verboden vuurwerk werd aangetroffen. Tussen het vuurwerk zaten onder meer grote shells, vuurwerkbommen die een enorme explosie veroorzaken. Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte uit Hedel werd 10.000 euro aan contant geld in beslag genomen, evenals gegevensdragers. Beide mannen zitten nog vast.



De politie zegt dat de Bommelerwaard specifieke aandacht heeft doordat het er afgelopen jaarwisseling onrustig was in meerdere dorpen. Hulpverleners raakten gewond door zwaar illegaal vuurwerk.

Eerdere vondsten

Ook op andere plaatsen in de regio vonden de afgelopen tijd huiszoekingen plaats. In een woning in Meteren werd op 30 september 20 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. Een bewoner kon worden aangehouden. Op en in de omgeving van het Dorpsplein in Beesd werden op 10 oktober twee verdachten aangehouden vanwege het bezit van vijftien kilo zwaar, verboden vuurwerk. Het gaat om een 35-jarige man uit Utrecht en een 23-jarige man uit Beesd.