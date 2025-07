Ruim 100 kilo cocaïne gepakt in Rotterdam en Antwerpen (UPDATE)

Dominicaanse Republiek In één container zat 40 kilo cocaïne gevonden in de inspectieluiken. De container was geladen met sigaren en tabak en kwam uit de Dominicaanse Republiek.

De andere 52 kilo werd gevonden in een container met bananen afkomstig uit Ecuador. Die drugs zaten verstopt in de zijbalken van de constructie, een relatief nieuwe methode die volgens de Douane inmiddels al een paar keer is gezien.

Antwerpen

Beide containers waren bestemd voor ontvangers in Antwerpen. Eén container moest over zee naar Antwerpen en de andere over de weg.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. In de groothandel in Rotterdam was de 92 kilo bijna 2 miljoen euro waard.

In de haven van Antwerpen trof de douane 34 kilo cocaïne aan in het koelcompartiment van een container afkomstig uit Ecuador.