95 kilo cocaïne per ongeluk geleverd bij Duitse Aldi-filialen

Antwerpen Volgens de Duitse politie kwam de zending uit Zuid-Amerika en werd deze over zee afgeleverd in de haven van Antwerpen. Van daaruit kwam een deel van de bananenexport terecht in het centrale magazijn van de supermarktketen in Duitsland, waarna het verspreid werd over verschillende Aldi-filialen in Mönchengladbach, Duisburg, Krefeld, Viersen, Heinsberg en Neuss.

Grote fout

De Duitse recherche gaat ervan uit dat drugsmokkelaars een blunder hebben gemaakt bij het ophalen van de drugs. Het was niet de bedoeling dat de cocaïne bij de Aldi terecht zou komen.

Het onderzoek naar de achtergronden van de cocaïnesmokkel loopt.

Eerdere vondsten

Het is niet de eerste keer dat een lading cocaïne in Duitse supermarkten getraceerd wordt. In 2017 werden in tien verschillende vestigingen van een Duitse supermarktketen pakketten met cocaïne gevonden. De in totaal 180 kilo coke zat in dozen met bananen. In 2014 en 2015 werden ook partijen cocaïne aangetroffen tussen bananendozen in Duitse Aldi-filialen.