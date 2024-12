9,5 ton cocaïne: cocaïnesmokkel via Dominicaanse Republiek in de lift

Open containers Volgens de anti-drugseenheid van de politie (DNCD) was er een onderzoek gestart na ontvangst van informatie. Tientallen containers werden geïnspecteerd en uiteindelijk vonden agenten twee open containers, de ene leeg en de andere geladen met bananen. Kennelijk had de inspectie de smokkelaars verstoord. Bij de containers zijn geen verdachten aangetroffen.

Er werden wel 320 zakken gevonden met daarin 9.588 kilo cocaïne.

De container was gevuld met bananen vanuit Guatemala aangekomen, waarna kennelijk verschillende personen probeerden de cocaïne over te brengen naar een andere container die op een schip zou worden geladen dat op weg was naar België.

Het Openbaar Ministerie en de DNCD hebben tien mensen gearresteerd, die allen banden hebben met de haven.

Stijgende

De gevonden hoeveelheid cocaïne is een record voor dit deel van het Caraïbisch gebied, zegt de DNCD. Tot nu toe was een vangst in 2006 in de haven van Caucedo van 2.582 kilo de grootste.

De stroom van grote cocaïnetransporten die vanuit de DR naar Europa vertrekt is waarschijnlijk stijgende. Doorgaans komt die cocaïne niet rechtstreeks uit Zuid-Amerika, maar vanuit Midden-Amerikaanse landen als Panama, die fungeren als transitpunt.

Dit jaar is het record van het aantal in beslag genomen kilo’s al verbroken. Er is in de DR in 2024 tot vandaag 41.696 kilo gepakt.

Begin oktober werd ook een grote zending voor Antwerpen gepakt in de Dominicaanse Republiek, en vorige maand een kleinere zending in neplimoenen op een vliegveld. In 2023 is twee ton cocaïne gepakt, die op weg zou gaan naar Rotterdam.