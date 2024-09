962 kilo cocaïne in koeienhuiden voor Nederland gepakt in Colombia

De drugs in de koeienhuiden werden ontdekt tijdens een routinecontrole in de haven van Buenaventura waarbij een drugshond werd ingezet. Uit nader onderzoek in een laboratorium werd geconcludeerd dat het cocaïne van hoge zuiverheid was die in de huiden was geïmpregneerd. In totaal ging het om 962 kilo, die eenmaal in Nederland in een cocaïnewasserij had moeten worden opgelost en met een chemisch proces had moeten teruggewonnen.

Volgens de Colombiaanse autoriteiten is “dankzij de inbeslagname de verspreiding van 2,4 miljoen doses op straat in Nederland voorkomen”.

Antwerpen

Op dezelfde dag dat de coke werd gevonden in koeienhuiden, werd tevens bekendgemaakt dat 971 kilo cocaïne tussen een lading suiker in beslag was genomen in de Colombiaanse haven van Santa Marta. Deze partij drugs zou bestemd zijn voor de haven van Antwerpen.



In november 2015 werd door de drugspolitie in Colombia in de havens van Cartagena en Buenaventura 234 kilo cocaïne onderschept die in koeienhuiden was verstopt. Er was 163 kilo bij die vanuit Cartagena in containers naar Rotterdam zou gaan.