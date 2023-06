Halve ton cocaïne onderschept in Vlissingse haven

Connect on Linked in

Tijdens een controle heeft de Douane in de haven van Vlissingen vrijdag 449 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container geladen met bananen.

Barendrecht

Over de herkomst van de container heeft het Openbaar Ministerie niets bekend gemaakt. De container was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken, zegt justitie.

33 miljoen

Het HARC-team, dat is een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Justitie schat de straatwaarde van de cocaïne op 33 miljoen euro. Dat is ruim 73.000 euro per kilo. Straatwaarde is de opgetelde waarde van de cocaïne als het versneden is en verkocht aan gebruikers. De groothandelswaarde van een kilo zuivere cocaïne ligt op minder dan een vierde hiervan.