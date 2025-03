29 maart 2025

‘Amsterdamse ondernemer was drugshandelaar en witwasser’

Een 38-jarige Amsterdamse ondernemer is verdacht van drugshandel en grootschalig witwassen van geld. De FIOD heeft deze week bekend gemaakt dat hij op 18 maart met drie andere is aangehouden. De vier zijn verdachten in drie afzonderlijke, maar overlappende strafrechtelijke onderzoeken.