Aanhouding na eerder schietincident in Maastricht

Aangehouden De politie maakt zaterdag bekend dat zij een 22-jarige man uit Gulpen heeft aangehouden in verband met het incident in de omgeving van de Tiberiasstraat en het Jerichoplein in Maastricht. Woensdagavond kwam bij de politie een melding binnen dat er geschoten werd in die omgeving.

Bij dit schietincident raakte niemand gewond.

Conflict

Ter plaatse bleek wel dat er een conflict was geweest, laat de politie vandaag weten. Bij het incident waren meerdere verdachten betrokken. Uit later onderzoek kwam naar voren dat één van de verdachten tijdens het conflict gewond was geraakt aan zijn hoofd.

Het politieonderzoek naar de gebeurtenis gaat verder.