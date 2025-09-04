Aanhouding na schietpartij met gewonde in Hoorn

Schoten De schoten vielen aan de Saturnushof in Hoorn, op woensdagavond, rond 22.30. In eerste instantie leek het om een steekpartij te gaan, maar toen de politie ter plaatse kwam, bleek er te zijn geschoten.

Het slachtoffer was nog aanspreekbaar, en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Conflict

De politie hield na het incident een 21-jarige man uit de gemeente Hoorn aan. Zijn betrokkenheid bij de schietpartij wordt nog onderzocht, laat de politie weten. ‘Mogelijk heeft er voorafgaand aan het schietincident een conflict plaatsgevonden.’