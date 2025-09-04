4 september 2025
Aanhouding na schietpartij met gewonde in Hoorn
De politie heeft een 21-jarige man uit Hoorn aangehouden, na een schietincident in die stad woensdagavond. Daarbij raakte een persoon gewond.
Schoten
De schoten vielen aan de Saturnushof in Hoorn, op woensdagavond, rond 22.30. In eerste instantie leek het om een steekpartij te gaan, maar toen de politie ter plaatse kwam, bleek er te zijn geschoten.
Het slachtoffer was nog aanspreekbaar, en werd naar het ziekenhuis gebracht.
Conflict
De politie hield na het incident een 21-jarige man uit de gemeente Hoorn aan. Zijn betrokkenheid bij de schietpartij wordt nog onderzocht, laat de politie weten. ‘Mogelijk heeft er voorafgaand aan het schietincident een conflict plaatsgevonden.’