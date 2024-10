‘Aanhouding Utrechtse man na plofkraak in Duitsland’

Laatste Nieuws Beeld uit archief

Bekende van de politie Vlak voor de arrestatie zijn twee geldautomaten bij de bank gesneuveld. Nadat de politie was gearriveerd toen de explosie had plaatsgevonden, spoedde zich drie mannen naar een vluchtauto.

Eén van hen is de aangehouden Utrechter. De 24-jarige man is een bekende van de Duitse politie. Eerder was hij volgens de politie betrokken bij plofkraken in Hessen en andere deelstaten.

Utrechtse plofkrakers in Duitsland

De Nederlandse politie is direct ingeschakeld. Aan de Twellosebeeklaan in Utrecht is een inval gedaan. Of de in Hessen opgepakte verdachte hier ook daadwerkelijk woont is niet duidelijk. De Utrechter hoort van de Duitse rechter of hij langer in hechtenis blijft en waar hij precies van verdacht wordt.

Het is zeker niet de eerste keer dat een Utrechter in Duitsland wordt opgepakt vanwege een plofkraak. De afgelopen jaren waren er meer dan duizend ontploffingen bij onze oosterburen. In eerste instantie vlak over de grens. Maar nu zoeken de plofkrakers uit de Domstad hun heil verder het land in. Of gaan naar Oostenrijk, Zwitserland of Frankrijk.

In de deelstaat Hessen is dit alweer de tweeëntwintigste ontploffing van dit jaar. In 2023 stopte de teller bij 61.