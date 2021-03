Aanhouding voor wapenvondst in bos bij Zwolle

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de vondst van wapens in een bos bij Zwolle is dinsdag een man van 44 jaar uit Zwolle aangehouden. Volgens de politie wordt hij verdacht van wapenbezit en wapenhandel.

Op 8 september kreeg de politie een melding van de wapenvondst op een bosperceel aan de Schellerdijk in Zwolle. Toen zijn daar uit de bodem diverse tonnen opgegraven. In de tonnen waren verschillende vuurwapens en geld opgeborgen. Wat exact de rol van de aangehouden man is bij de wapens in het bos wordt nu onderzocht.

Eerder is al bekend gemaakt dat een van de gevonden wapens gebruikt is bij de moord op Henk Wolters, in december 2019. Wolters is toen in de buurt van zijn huis doodgeschoten. Of de man van 44 ook betrokkenheid heeft bij de dood van Henk Wolters wordt nu onderzocht.

Er zijn ook twee woningen doorzocht: in Zwolle en Meppel.

In het onderzoek naar de wapenvondst volgen waarschijnlijk nog meer aanhoudingen.