Aanhoudingen in onderzoek naar smokkel 2.950 kilo cocaïne via Rotterdamse haven

Het strafrechtelijk onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie gericht op het misbruiken van de logistieke processen van gerenommeerde bedrijven om grote partijen drugs te smokkelen. Op die manier werd in februari een partij van bijna 2.950 kilo cocaïne in vaten bevroren vruchtensap vanuit Brazilië via de Rotterdamse haven ons land binnen gesmokkeld en onderschept door de Douane.

Doorzoekingen

Tijdens doorzoekingen op vijf locaties in de gemeente Albrandswaard, Rotterdam en Dordrecht werd bijna 400.000 euro in contanten, een grote hoeveelheid luxe goederen, een exclusieve personenauto en vuurwapens in beslag genomen.

Het onderzoek dat onder leiding staat van het OM Rotterdam is nog in volle gang. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Omwille van het lopende onderzoek doet het OM geen nadere mededelingen.

Tweetal langer vast

De verdachten zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat twee verdachten langer vast blijven zitten. De derde verdachte is op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

Het Combiteam Havens, een samenwerkingsverband van politie, FIOD, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. Het team onderzoekt zware vormen van georganiseerde criminaliteit die de integriteit en veiligheid aantasten van havens zoals die van Rotterdam en Vlissingen.