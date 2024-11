Aanhoudingen voor explosie en beschieting in Rijnsaterwoude en Alphen

Beeld: de EOD onderzoekt de beschieting van de woning in Alphen aan den Rijn en het bezit van een explosief in een rugtas in dezelfde stad.

Explosie

De politie kreeg op 11 oktober omstreeks 17.00 uur de melding dat er op het Visschers pad in Rijnsaterwoude een zware explosie was geweest. Bij de woning bleek er voor de deur iets tot ontploffing te zijn gebracht, waardoor het pand ernstig beschadigd raakte. Woensdag 6 november zijn in deze zaak drie verdachten aangehouden.

Beschieting

In het onderzoek naar de beschieting op een woning aan de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn is op donderdag 10 oktober ook een aanhouding verricht. De verdachte werd op 7 november aangehouden. In dit onderzoek zitten nu drie verdachten vast.

In het onderzoek naar een schietincident op de Beukenlaan in Alphen op 13 oktober is woensdag ook een verdachte aangehouden. In dit onderzoek zitten nu ook drie verdachten vast in totaal.

De vijf verdachten zijn vrijdag aan de rechter-commissaris voorgeleid. Die heeft hun voorarrest met twee weken verlengd.

De politie onderzoekt eerder al een mogelijk verband tussen twee incidenten in Alphen.

Het Openbaar Ministerie kan in het belang van het onderzoek geen verdere informatie geven. Ook omdat de verdachten in beperkingen zitten, en alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Daarom moet ook het OM terughoudend zijn met informatie.