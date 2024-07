‘Aanleiding moord Stampersgat was parkeerruzie’

Connect on Linked in

Een oplopende ruzie om parkeerplaatsen zou in Stampersgat afgelopen woensdagnacht hebben geleid tot de dood van de 25-jarige Hamza, afgelopen donderdagochtend. Gerben van V. zou daarop zijn buurman hebben doodgeschoten.

In de clinch

Buurman Gerben van V. (55) zou volgens buurbewoners al langer in de clinch hebben gelegen met het slachtoffer, schrijft De Telegraaf. Volgens omwonenden zou er na middernacht iets bij wapenfanaat Gerben zijn ‘geknapt’.

Directe aanleiding voor de ruzies tussen Gerben en Hamza in de Markiezaatstraat, was een conflict over de parkeerplaatsen voor hun appartementencomplex. Gerben wilde ook parkeren op de dichtstbijzijnde plek, terwijl ook Hamza en zijn vrouw hun auto daar kwijt wilden.

Kogels

Volgens een bekende van het slachtoffer was Hamza aan het bellen toen hij op weg was naar zijn woning. ‘Toen hij had opgehangen, kwam de buurman met een wapen naar buiten stormen. Op de galerij schoot hij vrijwel meteen’, vertelt de kennis. Hamza had geen kans om weg te komen. ‘Help, help, bel de politie!’, riep hij nog tegen zijn vrouw, zegt deze bekende. Hamza werd door drie kogels geraakt. Hij overleed ter plekke.

Daarna zou de schutter op de deur van de neergeschoten Nederlands-Marokkaanse jongen – net vader geworden – hebben gebonkt met het wapen in zijn hand. De vrouw van het slachtoffer had zich inmiddels met haar baby verstopt in de woning, uit angst dat de schutter binnen zou dringen en haar ook iets zou aandoen.

Wapen

Gerben van V. is niet alleen een liefhebber van Mercedessen, katten en cassettebandjes, maar ook van wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef er twee boeken over. De Brabander omschrijft zichzelf als ’auteur die met pensioen is’. Het is onduidelijk of hij vanwege zijn hobby ook een wapenvergunning had.

Buren zeggen dat zijn gezondheid te wensen overlaat, schrijft De Telegraaf. De verdachte, volgens buren oorspronkelijk afkomstig uit Zegge nabij Rucphen, liet eerder op sociale media weten dat hij lijdt aan reuma.