Aanslagen bij panden in Almere, Utrecht en Amsterdam

In de avond van dinsdag en de woensdagnacht zijn er in Almere, Utrecht en Amsterdam ontploffingen geweest bij woningen en een bedrijfspand. Waarschijnlijk is bij de drie aanslagen een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk gebruikt.

Almere

Dinsdagavond was er rond 20.10 een knal bij een woning aan de Roemeniëstraat in Almere. De politie denkt dat er meerdere daders na de explosie zijn weggerend. Zij waren in het donker gekleed.

Door de explosie is de voordeur van de woning beschadigd. Er raakte niemand gewond.

Utrecht

Rond 03.00 kwam er bij de meldkamer van de politie in Utrecht een melding binnen over een explosie aan de Maliebaan in Utrecht. Daarna brak brand uit die door de brandweer werd geblust. Een team van Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan.

Mogelijk zijn twee verdachten over de Burgemeester Reigerstraat gevlucht in de richting van de Oudwijkerdwarsstraat.

Doelwit leek een kantoorpand op de begane grond te zijn geweest. Bewoners van boven gelegen woningen moesten tijdelijk hun huis uit.

Amsterdam

In Amsterdam is dinsdagavond aan de voorzijde van een woning aan de Nieuwe Houttuinen, in het centrum van de stad, een explosief afgegaan.

Dat gebeurde om ongeveer 18.30. Terwijl de bewoonster op de bank zat werd een explosief bij haar voordeur tot ontploffing gebracht. Door de knal raakte zowel haar voordeur als die van de buren zwaar beschadigd.

Experts van de Forensische Opsporing hebben bij het pand sporenonderzoek gedaan.