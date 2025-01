‘Aanslagen bij Zwolse woningen houden verband met doorverkochte klantenbestand drugslijn’

(Beeld: 1Zwolle)



Vannacht rond 03.40 was er een explosie bij een woning aan de Chopinstraat. Er was geen schade en niemand raakte gewond. Op Nieuwjaarsochtend was in dezelfde straat ook een explosie bij een woning iets verderop. De brandweer kwam toen in actie om het vuur te blussen die door de explosie was ontstaan.

De politie onderzoekt beide explosies en is op zoek naar getuigen.

Ondergedoken

Volgens 1Zwolle woonde op het adres van de explosie op Nieuwjaarsdag eerder een Zwollenaar die vermoedelijk het klantenbestand van drugslijn Milan van Emin Y. doorverkocht aan anderen. Deze man zit naar verluidt ondergedoken in het buitenland.

Moordpogingen

De 31-jarige Turkse Zwollenaar Emin Y. was in september 2024 en oktober 2019 doelwit van liquidatiepogingen. Hij raakte bij beide aanslagen gewond, maar overleefde het. Y. zit inmiddels vast op verdenking van drugshandel, het leidinggeven aan een criminele organisatie en een gijzeling.

Vorige maand deed de politie in Zwolle en Apeldoorn een reeks invallen die verband houden met een langlopend drugsonderzoek.

Klantenbestand

Er is vorig jaar in Zwolle een gijzeling en een schietpartij geweest en er zijn verschillende auto’s in brand gestoken, ook zijn er bedreigingen geweest en explosieven ontploft. Het conflict in de Zwolse onderwereld zou draaien om telefoonnummers van drugsgebruikers. Emin Y. zou woest zijn geworden dat zijn klantenbestand verstrekt was aan andere dealers.

