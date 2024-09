‘Acht gevangenen EBI in hongerstaking om detentieregime’

Acht van de elf gevangenen die nu in de EBI zitten, eten en drinken vanaf dinsdag twee dagen niet uit protest tegen hun detentieomstandigheden. Ze zouden zich niet gehoord voelen en zien hun actie als een laatste middel om aandacht te vragen voor de manier waarop ze worden behandeld, schrijft de krant. Drie gedetineerden zouden niet meedoen omdat ze medicatie innemen.

Zwaarste criminelen

De EBI is de strengste gevangenis van Nederland, waar de zwaarste categorie criminelen zit. Onder meer de tot levenslang veroordeelden Ridouan Taghi, Saïd Razzouki, Willem Holleeder en Mohammed Bouyeri zitten er. In de EBI gelden uitzonderlijke regels en procedures. Gevangenen zitten er 23 uur per dag op hun cel. Familieleden mogen eens per week op bezoek komen, maar alleen een handdruk is toegestaan, als het bezoek al dan niet gescheiden is door een glazen wand. Alle post wordt gelezen en alle telefoongesprekken afgeluisterd. Ze mogen wekelijks tien minuten bellen. Gedetineerden mogen kranten lezen en tv kijken, maar niet gebruik maken van internet. Voor Taghi zijn de regels overigens nog strenger.

Strenger

In januari 2023 werd bekend dat het regime in de EBI strenger wordt. Ook is er ‘visueel toezicht’ op gesprekken die bepaalde gedetineerden voeren met hun advocaat in de gevangenis. De reden voor de nieuwe maatregelen van visueel toezicht was dat de veroordeelde ex-advocaat Youssef Taghi tijdens zijn contact met zijn neef Ridouan middels briefjes en iPad stiekem informatie uitwisselde, ondanks de aanwezigheid van de glasplaat tussen hen in.

‘Buitensporig’

In juni vorig jaar oordeelde het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa dat de maatregelen die door het ministerie van Justitie ter beveiliging zijn genomen in de EBI ‘buitensporig’ zijn. De kritiek in het rapport richt zich onder meer op het gebrek aan ‘menselijk contact’.

In 2015 pleegde de tot levenslang veroordeelde Lau Geeraets zelfmoord in de EBI.

Faissal Taghi

Ridouan Taghi’s zoon Faissal zit in volledige afzondering, op een andere afdeling in de EBI. Zijn advocaten procederen nu tegen de ‘onmenselijke’ omstandigheden waarin hij wordt vastgehouden.

Faissal Taghi’s advocaat Kamil Karakaya laat weten dat ze zijn detentieomstandigheden ‘onmenselijk en buitenproportioneel’ vinden. In een verklaring: ‘Onder deze omstandigheden zijn er ernstige zorgen over de fysieke en mentale gezondheid van cliënt. De plaatsing onder het strengste regime in de EBI komt neer op foltering als bedoeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Cliënt hoort überhaupt niet in de EBI, laat staan dat hij in het zwaarst denkbare regime wordt geplaatst.’

