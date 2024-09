Acht jaar cel voor schietpartij, beroving en mishandeling in de Bijenkorf

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag een jonge man veroordeeld voor een schietpartij in een trappenhuis in Amsterdam-West op 22 mei 2023, voor een mishandeling in de Bijenkorf en voor een beroving in Amsterdam-Oost.

Café

De schietpartij vond plaats op de Kinkerstraat, rond 19.40. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte een afspraak had met twee mannen in een café om de hoek, waarover de afspraak ging, is nooit duidelijk geworden.

Wel is duidelijk dat even later, in een trappenhuis vlak bij, een van de mannen op de verdachte heeft geschoten en dat de verdachte terugschoot.

Er raakte niemand gewond, de verdachte werd even later een paar straten verderop gearresteerd. De rechtbank concludeert dat er sprake is geweest van medeplegen van poging doodslag.

Louis Vuitton

Nadat de verdachte was aangehouden in deze zaak kwam zijn betrokkenheid bij eerdere geweldsdelicten aan het licht.

Op 15 september 2022 kwam bij de politie een telefonische melding binnen over een vechtpartij die had plaatsgevonden in de Louis Vuitton winkel in de Bijenkorf in Amsterdam. Op camerabeelden was te zien dat iemand mishandeld werd en dat er een derde persoon stond te filmen en zich er daarna ook in mengde.

Het slachtoffer deed aangifte en vertelde daarbij dat hij een ruime week eerder aangifte had gedaan van een ontvoering en mishandeling door een groep mannen. De aangever zegt dat de verdachte ook betrokken was bij de ontvoering.

Uiteindelijk kwamen er meerdere beveiligers en wisten alle verdachten te ontkomen.

De verdachte heeft erkend betrokken te zijn geweest bij de mishandeling.

Frankendael

Op 6 maart 2023 is een vrouw overvallen bij Grand Café Frankendael in Amsterdam-Oost. Ze werd beroofd van een handtas, een rugtas met twee telefoons, een iPad, 1.000 euro aan muntgeld en ongeveer 2.000 euro aan briefgeld. Op een filmpje dat is gevonden in een telefoon staat de verdachte met anderen. Ze kijken lachend richting de camera en tonen en vele bankbiljetten. Ook zijn er op de filmpjes zakjes met muntgeld te zien, en ook de rugtas en de handtas van de overvallen vrouw. De overval blijkt in opdracht te zijn gedaan. De verdachte had op zijn telefoon een foto van aangeefster staan en een filmpje met instructies voor de diefstal.