10 maart 2025

Acht Nederlandse uithalers opgepakt in Antwerpse haven, jongste is 13 jaar

De politie in Antwerpen heeft afgelopen weekend acht Nederlanders opgepakt in de Antwerpse haven. Ze worden verdacht van pogingen tot het uithalen van een partij cocaïne in de buurt van kaai 1624. De jongste verdachte is 13 jaar oud.