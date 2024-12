Achttien huizen ontruimd na explosie | ‘Aanslag op woning zoon drugscrimineel’ (UPDATE)

(Beeld JBMedia)

Voorzorg

De ontploffing was zaterdagmorgen rond 03.00 aan de Robert Schumanring. De schade was groot en daarom was het volgens de politie noodzakelijk om meerdere woningen uit voorzorg te ontruimen. De politie gaat uit van een aanslag en heeft een (forensisch) onderzoek gestart.

De omwonenden zijn tijdelijk opgevangen in een verzorgingshuis in de omgeving. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Een deel van hen kon in de loop van de nacht weer terug naar huis. Een aantal woningen was nog niet toegankelijk, deels door de ontstane schade, maar ook omdat de politie nog onderzoek deed.

René F.

Volgens het Algemeen Dagblad woont de zoon van de Schiedamse drugscrimineel René F. in de flat.

Eerder werden aanslagen gepleegd op de woningen van F. en zijn 76-jarige moeder. Vorige week was een voormalige woning van F. doelwit.

F. zat straffen uit voor grootschalige cocaïnehandel en betrokkenheid bij een drugslab. Ook is hij verdachte in de zaak van de vergismoord in Berkel en Rodenrijs in 2014, maar hij zit daarvoor niet in voorlopige hechtenis. F. zou inmiddels op vrije voeten zijn.

