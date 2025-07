‘AD-journalist stuurde De Vries-tapes naar Orde van Advocaten’

Journalist als verdachte Misdaadjournalist Yelle Tieman van het AD is tot juni van dit jaar door het Rotterdamse Openbaar Ministerie als verdachte gezien. ‘Uit onderzoek naar vingerafdrukken, ontstond de verdenking dat Tieleman onrechtmatig kon beschikken over geluidsopnames van Peter R. de Vries’, aldus NRC.

Het ging om gesprekken die De Vries in 2019 opnam en die gingen over het vermeend omkopen van een justitiële ambtenaar door kantoorgenoot en advocaat Khalid Kasem. Tieleman werd door het OM aangemerkt als verdachte van ‘verspreiding van niet-openbare gegevens aan derden die vermoedelijk van misdrijf afkomstig zijn’.

Tieleman had op basis van de tapes een artikel geschreven voor zijn krant. Hij had de audio van de telefoon van De Vries gekregen van een bron die zichzelf de Drie Musketiers noemde. Er is nooit duidelijk geworden om wie dit ging.

Geseponeerd

Het OM heeft vorige maand aan Tieleman laten weten dat de strafzaak tegen hem wordt geseponeerd. ‘Er kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte wist dat hij gegevens verspreidde die via misdrijf verkregen zouden zijn.’

Advocaat Royce de Vries, die op 17 januari 2024 aangifte deed van diefstal van audio-opnames die op de telefoon stonden van zijn vier jaar geleden vermoorde vader, noemt het sepotbesluit tegenover de krant ‘onbegrijpelijk’.

De advocaat gaat het gerechtshof in een zogeheten artikel 12-procedure vragen het OM alsnog te bevelen vervolging tegen de journalist in te stellen.

Verzonden

AD-journalist Tieleman heeft volgens NRC tijdens het politieonderzoek toegegeven dat hij de audiotapes van Peter R. de Vries na zijn eerste artikel over Kasem op een USB-stick heeft gezet en deze heeft verzonden naar de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

NRC schrijft verder: ‘Diezelfde opnames zijn per mail daarna door “De Drie Musketiers” naar nog twee adressen verstuurd. In hun berichten gaven de afzenders te kennen vooral uit te zijn op de val van Kasem.’

Vingerafdrukken

Yelle Tieleman liet aan NRC weten ‘niets te willen zeggen’ over de zaak. AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma laat weten dat haar redacteur ‘heeft gehandeld na overleg met onze afdeling juridische zaken, rekening houdend met het journalistieke belang zijn bronnen te beschermen.’

Rijpma verwijt de deken dat ze de USB-stick en envelop die Tieleman haar stuurde aan het OM heeft gegeven voor nader onderzoek. ‘De tapes zijn door Tieleman op verzoek van De Drie Musketiers naar de deken verstuurd, zonder zijn bron in gevaar te brengen. De handelwijze van de deken na ontvangst van de tapes bevestigt hetgeen de bron vreesde. De deken heeft alles gedaan om de identiteit van de afzender te achterhalen.’

Khalid Kasem zou ook contact hebben gehad met Ridouan Taghi, in de periode dat hij voortvluchtig was voor justitie.