‘Ademtest voor drugs in bajes op komst’

Snel De ademtest kan middelen als cocaïne, cannabis, ghb, methadon en ketamine aantonen door gebruik te maken van een robot die de uitgeademde lucht analyseert. Dat zou een grote stap vooruit zijn voor onder meer het gevangeniswezen, de politie en de verslavingszorg, die snel willen kunnen vaststellen of iemand onder invloed is.

Op dit moment kan de politie alleen speekseltesten gebruiken, die slechts een eerste indicatie geven. In gevangenissen zijn urinetesten de standaard, maar die zijn fraudegevoelig en belastend voor zowel gedetineerden als personeel. Ziekenhuisapotheker Lutea van Gendt zegt dat de ademtest daar verandering in zal brengen: ‘Het is minder ingrijpend, vrijwel niet te manipuleren en geeft direct resultaat.’

Zo werkt het

De testpersoon blaast enkele keren in een flesje met filters die drugsdeeltjes opvangen. Eén filter gaat direct naar de analyse, de andere worden ingevroren voor eventueel vervolgonderzoek. De robot scheidt de deeltjes en meet de stoffen op molecuulniveau.

Voor 32 van de 54 drugssoorten zijn de resultaten al betrouwbaar vastgesteld. Voor de overige middelen loopt het onderzoek nog. Vooral synthetische drugs zoals MMC-varianten veranderen voortdurend van samenstelling, wat het testen complex maakt.

Langs de weg

Er is nu een proef in een penitentiaire inrichting in voorbereiding. Eerder is een pilot gedaan in de verslavingszorg die goed werkte. Er komt voor de politie een mobiele versie van het systeem, zodat de ademtest langs de weg gebruikt kan worden.

De ademtest zal de urinetest waarschijnlijk niet volledig vervangen, omdat die een langere gebruiksgeschiedenis kan aantonen.

