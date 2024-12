‘Adil Taghi gearresteerd in Dubai voor deelname criminele organisatie’

Gearresteerd Het OM in Nederland wil bevestigen noch ontkennen of Adil Taghi op verzoek van een andere land of in verband met een onderzoek door de Verenigde Arabische Emiraten is gearresteerd. Volgens advocaten die meerdere Nederlanders in de Emiraten bijstaan, zo schrijft De Telegraaf, zou de Taghi-telg worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Partij cocaïne

Omdat Adil Taghi ook voorkomt in Nederlandse en Belgische onderzoeken naar gewelddadigheden in de onderwereld in verband met een een gestolen partij cocaïne, kunnen beide landen om uitlevering vragen. Zo’n verzoek heeft kans sinds Dubai en Nederland een verdrag sloten over het uitleveren van verdachten, meldt de krant.

Diefstal

Taghi’s Zoon Adil kwam in beeld bij justitie na een reeks aanslagen, ontvoeringen en mishandelingen in het criminele milieu. Dit vonden plaats na een diefstal van 1400 kilogram cocaïne. De gestolen drugs zouden mede zijn gefinancierd door de Taghi-clan. In Dubai zijn afgelopen maand meerdere Nederlanders opgepakt vanwege dit conflict. In Dubai is volgens De Telegraaf niemand van justitie bereikbaar voor commentaar. Het is niet bekend door wie Adil Taghi wordt bijgestaan.