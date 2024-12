Advocaat bevestigt overlevering Greg R. aan België

Beeld: Greg R.

Overlevering

R.’s advocaat Christian Flokstra bevestigt de arrestatie van zijn cliënt donderdag aan De Telegraaf. ‘Het klopt dat hij is aangehouden in verband met een Europees arrestatiebevel uit België, in verband met die openstaande straf. Er zal nu eerst een overleveringsprocedure volgen in Nederland’, aldus de advocaat.

Eris-proces

Tegen R. (76) en medeverdachten loopt een hoger beroep in het Eris-proces voor meerdere liquidaties, waarbij (ook) de criminele motorclub Caloh Wagoh betrokken was.

De rechtbank achtte hem schuldig aan verschillende feiten: deelname aan een criminele organisatie die moorden pleegde, medeplegen van voorbereiding moord op Jaïr Wessels, een afpersing, en twee pogingen tot afpersing. Hij kreeg zes jaar en negen maanden cel en bracht al geruime tijd door in voorlopige hechtenis.

R. zou op 18 december vrij zijn gekomen.

Juwelier

In 2021 kreeg Greg R. van de Antwerpse rechtbank vier jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de afpersing van een juwelier. Een groep leden van een Nederlandse motorclub eiste samen met R. 1,8 miljoen euro van de man. De juwelier zou een eerdere witwastransactie hebben verprutst. Die zaak loopt inmiddels bij het Belgische Hof van Cassatie.

R. heeft zijn betrokkenheid bij de zaak stellig ontkend.

