Advocaat: Carlos is bewijs onschuld Rommy in Antwerpse dubbelmoord

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 22 jaar cel tegen Rommy, die in eerste aanleg werd vrijgesproken.

De advocaat-generaal vindt de bewering over Esser als de geestelijke dader vergezocht. Zijn belangrijkste punt is dat er rondom de moord geen (telefonische) contacten zijn vastgesteld tussen Esser en de uitvoerders van de moord, onder wie de levenslang gestrafte Jesse Remmers. Verder wees de advocaat-generaal op een handvol getuigen die zeggen te weten dat Rommy het op Shamel had voorzien.

Sleutel

Voor Teurlings is in het, in hoger beroep ook weer uitgedijde, dossier de bijnaam “Carlos” de sleutel.

In verschillende stukken staat vast dat Esser behalve “Kai” ook als “Carlos” werd aangeduid, en zichzelf in zijn criminele handel en wandel ook zo noemde. Een belangrijke belastende getuige dacht dat Carlos een tussenpersoon van Rommy was, volgens Teurlings was de man abuis.

Teurlings: ‘De enige “Carlos” die herhaaldelijk in het dossier voorkomt, is Stanley Karel Esser, een uitgesproken vijand van Rommy. En Stanley Esser had een motief. Hij was door Shamel door het hoofd geschoten en moest sindsdien leven met één oog minder. Elke dag werd hij fysiek herinnerd aan Shamel. Er was sprake van een financieel conflict. Esser had veel schulden en had ook nog een schuld openstaan bij Shamel.’

Shamel schoot inderdaad Esser begin jaren tachtig een kogel door het hoofd bij diens huis in Limmen (NH) nadat een conflict tussen de twee uit de hand liep. Ook kan het geen twijfel meer lijden dat Esser in Libanon een (mislukte) moordopdracht op Shamel liet uitvoeren.

Henk Rommy, kort na de eeuwisseling

Afspraak

Volgens Teurlings speelde “Carlos” een spel met Shamel door kort voor diens dood voor te doen alsof hij zijn schuld wilde afbetalen, wat hij deels ook deed. Teurlings: ‘En Carlos maakte een afspraak op de avond van de moord een afspraak met Shamel, niet Henk Rommy.’

Een getuige heeft verklaard dat er rond de tijd van de moord veel op en neer is gebeld tussen Carlos, Anne de Witte en Henie Shamel.

Teulings noemt het een grote misser dat de mogelijkheid dat Esser de dader is geweest nooit serieus is onderzocht door de recherche.

Ten slotte wees Teurlings er nog op dat uitvoerder Jesse Remmers uiteindelijk heeft verklaard dat Esser de moordopdracht gaf, terwijl er bovendien Interpol-berichten zijn met de strekking dat Esser de moordenaar was.

Telefonische contacten

De rechtbank in eerste aanleg zei wel aanwijzingen te zien voor betrokkenheid van Rommy, maar achtte het bewijs onvoldoende.

De dubbelmoord in Antwerpen was in de nacht van 8 op 9 mei 1993. De 55-jarige Henie Shamel en zijn 44-jarige vriendin kwamen zittend in hun Mercedes om het leven. In het Passage-proces werden eerder voor deze aanslag drie uitvoerders veroordeeld.

Het dossier bevat naast de getuigenverklaringen ook telecomgegevens. Hieruit kan worden opgemaakt dat er contact was tussen Henk Rommy en drugshandelaar Henie Shamel over geld. Maar volgens Teurlings was het contact tussen de twee juist beminnelijk.

Het Openbaar Ministerie heeft altijd zwaar geleund op telefonische contacten tussen twee uitvoerders van de moord en Henk Rommy. Ook de rechtbank dat aangestipt.

Deze contacten zijn volgens advocaat Teurlings geen bewijs, omdat die eenmaal goed te verklaren zijn. Zowel Jesse Remmers als een tweede veroordeelde voor de dubbelmoord gingen geregeld met Rommy om en verbleven zo nu en dan zelfs in woningen van Rommy.

Esser (1943) overleed in december 2020 na een ziekbed.

