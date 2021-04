Advocaat krijgt geen inzicht in betalingen raadslieden Nabil B.

Connect on Linked in

Justitie hoeft de advocaat van verdachte Mohamed R. in de zaak Marengo geen inzicht te geven in de betalingen die de Staat doet aan de raadslieden van kroongetuige Nabil B. Dat laat de Amsterdamse rechtbank donderdag weten.

Opgave

Advocaat Nico Meijering is in de zaak Marengo de raadsman van verdachte Mohamed R. Hij deed eind maart aan de rechtbank in Amsterdam een verzoek om het Openbaar Ministerie opgave te laten doen van de betalingen die aan kroongetuige Nabil B. worden gedaan, naast de overeenkomst die er al bestaat tussen de Staat en de kroongetuige.

Dit gaat dan om de financiële afspraak die de Staat heeft met de raadslieden van de kroongetuige en de hoogte van die mogelijke betalingen. Die betalingen zouden volgens Meijering misschien te beoordelen kunnen zijn als zogenaamd ‘gunstbetoon’, een oneerlijk voordeel ten gunste van de getuige.

Afspraak

De rechtbank heeft dat verzoek nu afgewezen. Ze meldt dat de verdediging ‘vooralsnog’ geen belang heeft bij het inzien van die financiële afspraken tussen de Staat en de raadslieden van de kroongetuige. Ze is van mening dat het slechts gaat om de kosten van rechtsbijstand.

Dienstverband

Tijdens een zitting van Marengo op 16 april wilde Meijering weten welke andere prestaties er bestaan buiten de bekende overeenkomst, waar de kroongetuige baat bij heeft. Hij is bijvoorbeeld benieuwd wat het honorarium was voor de advocaten van de kroongetuige, en merkte op dat B. over maar liefst twee advocaten beschikt, die volgens Meijering doorgaans 105 euro per uur kosten.

Voordeel

De raadsman vraagt zich af of de kroongetuige ten opzichte van de verdediging niet te veel in het voordeel is met twee goedbetaalde advocaten, ten opzichte van de verdachten (die er maar over 1 per persoon beschikken).

Ook stelt hij vraagtekens bij de overeenkomst die er volgens hem zou zijn met journalist Peter R. De Vries, die optreedt als woordvoerder en vertrouwenspersoon van Nabil B. De advocaten van Nabil B., Peter Schouten en Onno de Jong, gaven eerder aan dat die samenwerking bestaat. Maar ook hier stelt de rechtbank dat ‘indien aangenomen kan worden dat er betalingen plaatsvinden, deze vooralsnog niet als gunstbetoon kunnen worden gezien.’

De volgende zitting in het onderzoek Marengo vindt op 26 mei 2021 plaats in de extra beveiligde rechtbank ‘De Bunker’ in Amsterdam-Osdorp.