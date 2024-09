‘Advocaat liet compagnon van cliënt in beperkingen stiekem meeluisteren met verhoor’

Connect on Linked in

Een advocaat heeft in de coronatijd tijdens een telefonisch verhoor van een cliënt een medeverdachte uit dezelfde criminele organisatie laten meeluisteren met het politieverhoor. Dat kwam uit, doordat de recherche naderhand de beschikking kreeg over gekraakte pgp-chats, zo schrijft NRC.

Ondermijning

Advocaat Ralph T. (46) uit Rotterdam heeft zich hiermee volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt ‘aan zuivere ondermijning’. Tegen hem is voor de rechtbank in Breda tweehonderd uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf geëist omdat er sprake zou zijn geweest van het lekken van geheime politie-informatie naar verdachten van grootschalige drugshandel.

De advocaat heeft volgens de officier van justitie zijn geheimhoudingsplicht geschonden omdat de verhoorde verdachte in beperkingen zat in het belang van het onderzoek.

EncroChat

Het verhoor speelde zich af op 22 april 2020. Dat was precies in de tijd dat de recherche live mee kon kijken met de berichten die gebruikers van EncroChat verstuurden.

De verdachte werd gehoord in een groot onderzoek naar de productie van synthetische drugs. De meeluisterende verdachte kreeg zo een indruk van wat de recherche allemaal wist over de criminele organisatie. Hij stuurde deze informatie per pgp-telefoon direct door aan andere leden van de criminele organisatie.

Die kregen onder meer opdracht locaties te schonen van bewijs, omdat de politie ervan kennelijk op de hoogte was. Zo werden er bijvoorbeeld snel ketels weggehaald.

De cliënt van T. is inmiddels tot zes jaar cel veroordeeld.

‘kk lauw’

Later in 2020 maakte de recherche bekend EncroChat te hebben gekraakt. Er werd gestart met het onderzoek naar tientallen miljoenen onderschepte berichten. Toen bleek dat de medeverdachte van de cliënt van T. mee had geluisterd en over in de inhoud van het verhoor berichten had verstuurd.

In onderlinge berichten bleek dat de verdachten goed te spreken waren over advocaat T..

Een van hen noemde hem ‘kk lauw’.

Advocaat T. kwam zelf als verdachte bij de politie in beeld toen in een drugsonderzoek de pgp-berichten over hem en het meeluisteren werden ontcijferd. Het lijkt erop dat er door de meeluisterende man ook foto’s van aantekeningen die de advocaat over het nog geheime onderzoek had gemaakt zijn rondgestuurd.

Niet vrij

Een kantoorgenoot van advocaat T. vroeg vrijspraak, omdat zijns inziens de grens van de strafwet niet was overschreden.

Volgens NRC had T. voor de rechtbank moeite zijn handelen te verklaren en gaf hij niet op alle vragen antwoord. Hij voelde zich ‘niet vrij’ te spreken, omdat hij zei gebonden te zijn aan zijn geheimhoudingsplicht.

De uitspraak is op 17 september.