Advocaat: Piet W. gewoon een zakenman

De officier van justitie somde dinsdag een lange lijst op van vliegreizen, hotels, restaurants, een Rolls-Royce, en andere luxe-uitgaven die W. voor zijn rekening zou hebben genomen. Dat levert het ernstige vermoeden van witwassen op, meent justitie. Van geld uit cocaïnehandel welteverstaan, want W. is daarvoor in het verleden immers veroordeeld.

Maar advocaat Ruud van Boom ziet dat anders. ‘Het Openbaar Ministerie heeft geen feiten en omstandigheden aangedragen die het bewijsvermoeden opleveren dat de uitgaven geheel of gedeeltelijk zijn gedaan met geld dat afkomstig is van een misdrijf’, zegt hij.

Kant noch wal

Het OM moet volgens jurisprudentie bewijzen dat het niet anders kan dan dat het geld van W. uit misdrijven afkomstig was, en hij dus aan het witwassen was. W. (wel een Nederlander) woonde in Suriname en was daar belastingplichtig. Volgens Van Boom is er in Suriname door de rechtbank geen onderzoek naar het uitgavenpatroon en geldstromen gedaan, dat W. dan ook nog had moeten kunnen toetsen en weerleggen.

Er is volgens Van Boom ook niet vastgesteld dat zijn cliënt in Suriname belasting ontdook, zoals het Openbaar Ministerie heeft gesteld. ‘Daarvoor zijn onvoldoende gegevens overgedragen’, vindt Van Boom.

De beschuldigingen over witwassen raken daarom volgens hem al met al kant noch wal.

Er is door het Openbaar Ministerie geen rekening gehouden met de dominante “cash geld cultuur” in Suriname. ‘Dat Piet W. jarenlang een gewoonte heeft gemaakt van het uitgeven van contant geld levert op zich nog geen begin van een vermoeden over witwassen op’, zegt Van Boom.

Bovendien betwist Van Boom dat de opgesomde uitgaven allemaal daadwerkelijk door W. zijn gedaan. Bijvoorbeeld: vliegtickets bij een reisbureau werden vaak op naam van W. besteld, maar door anderen betaald.

Surinaams goud

Aan de eerdere veroordeling van W. voor cocaïnehandel (die in 2021 onherroepelijk is geworden) kan niets meer worden gedaan. Maar W. ontkent nog steeds met drugs van doen te hebben gehad. Van Boom meent dat in die zaak ten onrechte door de rechters is aangenomen dat Piet W. zich destijds niet bezig hield met de handel in Surinaams goud.

En dat is nu juist wat W. zegt altijd te hebben gedaan, en waar hij zijn geld mee heeft verdiend. Een van zijn vrienden en handelspartners was de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk (die overigens net als W. in Nederland is veroordeeld voor cocaïnehandel).

Brunswijk is door zijn goudhandel mogelijk nu de rijkste man van Suriname met een, volgens de media, geschat vermogen van rond de 500 miljoen dollar, zegt Van Boom.

Tropisch hardhout

Dat er op zeker moment bij W. in huis in Paramaribo een reusachtige stapel goudbaren aanwezig was mag daarom geen verbazing wekken, de twee vrienden wonen vlak bij elkaar in een dure buurt in Paramaribo. Dat goud in kwestie was overigens van Brunswijk en niet van W., zoals de mening van het Openbaar Ministerie is.

Brunswijk heeft daarover ook een verklaring afgelegd, die justitie niet geloofwaardig vindt.

Verder deed W. volgens zijn advocaat in onroerend goed (hij bezit onder meer hotels in Suriname), zand, tropisch hardhout, en zat hij in de valutabusiness.

Dat het Openbaar Ministerie getuigen die hierover verteld hebben, zoals Surinaamse notarissen en vicepresident Brunswijk, ‘leugenaars noemt zonder het daartoe benodigde onderzoek te doen’, noemt Van Boom ‘een brutaliteit’.