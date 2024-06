Advocaat Schouten legt opnieuw verdediging kroongetuige Nabil B. neer

Print This Post

Advocaat Peter Schouten heeft opnieuw de verdediging van kroongetuige Nabil B. neergelegd in het Marengo-proces. Dat vertelde hij maandagochtend tijdens een zitting van het hoger beroep in het omvangrijke liquidatieproces, zo meldt De Telegraaf.

Volgens Schouten dwarsboomt het Openbaar Ministerie hem het werk. ‘Ik kan cliënt niet bieden waar hij recht op heeft. Het OM wil voorwaarden stellen aan mijn optreden. Dit tast mijn kernwaarden als advocaat aan.’

Voorwaarden

Het OM wilde volgens Schouten onder meer dat hij vooraf toestemming vraagt om met media te praten over onderwerpen die gaan over veiligheid. Ook zou hij geen contact mogen hebben met ‘derden’, zoals Tweede Kamerleden, of bepaalde instanties. Daarnaast zou hij geen procedures meer tegen het OM mogen beginnen.

Kroongetuige

In mei werd bekend dat kroongetuige Nabil B. voor de tweede keer werd bijgestaan door Peter Schouten. De Bredase advocaat stond samen met Onno de Jong en Peter R. de Vries de kroongetuige bij.

In maart 2023 stopten De Jong en Schouten als advocaat van Nabil B.. De reden daarvan is onduidelijk gebleven. In september vorig jaar keerde Onno de Jong terug als B.’s advocaat, maar dit jaar trad De Jong weer terug en zat B. zonder advocaat.

Nu Schouten opnieuw de verdediging van zijn cliënt heeft neergelegd, zit B. wederom zonder advocaat.

Tien jaar cel

Nabil B. legde verklaringen af tegen onder meer Ridouan Taghi en is zelf ook verdachte van medeplegen moord. B. kreeg in de Marengo-zaak van de rechtbank tien jaar cel.