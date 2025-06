7 juni 2025

Advocaten werken aan nieuw herzieningsverzoek Limburgse dubbelmoord

In een podcast over de dubbele moord op Jo en Ine Zwakhalen (in 2003) komen opnieuw twijfels naar boven over de veroordeling tot levenslang van Olaf H. (52). Vooraanstaande wetenschappers stellen dat er ten onrechte geen waarde is gehecht aan het verhaal van H.. Die heeft steeds volgehouden met eigen ogen de schutter te hebben gezien die volgens hem verantwoordelijk was.