10 juli 2025

Advocatenbezoek aan topcrimineel mag worden bekeken

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een belangrijke wetswijziging die het mogelijk maakt om advocatenbezoek in strengere gevangenissen, zoals de EBI, visueel te controleren. Ook mogen er niet meer dan twee raadslieden de gevangenis in per cliënt. Advocaten waren fel tegen de wetswijziging.