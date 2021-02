‘Afgeluisterde gesprekken belastend voor Noura en Ismael’

Connect on Linked in

In de moordzaak tegen Ismael el B. (21) en voetbaltalent Noura O. (20) heeft het Openbaar Ministerie afgeluisterde gesprekken gevoegd die in de gevangenis zijn opgenomen, zo schrijft Het Parool. De gesprekken bevatten volgens het OM aanwijzingen dat het jonge stel betrokken was bij de moord op de Amsterdamse crimineel Omar “Centjes” Essalih, vorig jaar in de nacht van 2 op 3 mei. Donderdag was er in Amsterdam een pro forma-zitting in de zaak.

Dolce & Gabbana-trui

De schietpartij was op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam-Oost. Ismail el B. zou de dodelijke schoten hebben gelost, zo denkt de politie.

Noura is met een aantal anderen ook verdacht van betrokkenheid bij geweldplegingen in Rotterdam. Toen ze in de gevangenis zat voor de Rotterdamse zaak, ontving Noura O. bezoek van een van de verdachten in de zaak. Noura vroeg hem om naar haar moeder te gaan om daar een ‘witte Dolce & Gabbana-trui met col’ te halen en te laten verdwijnen.

Het OM koppelt die witte trui aan de plaats delict in de zaak van Omar Essalih omdat er camerabeelden zijn van iemand in een witte trui die van de plaats delict lijkt te vluchten.

Playstation

Ismael el B. zou in een in de gevangenis afgeluisterd gesprek tegen een medegedetineerde over zijn dossier hebben gezegd: ‘Wollah, ik schoot hem’. Volgens zijn advocaat doelde hij met de opmerking op een spel op zijn Playstation.

El B. zweeg donderdag. Noura O. ontkende tegenover de rechtbank betrokken te zijn.

Het bewijs dat er ligt stoelt vooral op dna-sporen van de twee die dichtbij de plaats delict op kleding zijn gevonden. Advocaat Guy Weski vindt dat die sporen niet bewijzen dat O. bij de moord betrokken was.

De twee blijven voorlopig vastzitten. Overigens zoekt de recherche nog andere verdachten in de zaak.

