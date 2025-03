14 maart 2025

Afghaan op snelweg opgepakt met 45.000 MDMA-pillen in auto

Een 30-jarige in België wonende Afghaan is zaterdag aangehouden op verdenking van drugssmokkel. In zijn auto vonden agenten 45.000 MDMA-pillen. De drugs zaten verstopt in twee dozen waarin tien zakken pillen lagen.