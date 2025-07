26 juli 2025

‘Afperser’ Zweedse vastgoedmagnaat opgepakt in Colombia

De Colombiaanse autoriteiten hebben in Santa Marta de Zweed Sendi Kawar Aziz gearresteerd, die internationaal gesignaleerd stond bij Interpol. Hij wordt in Zweden verdacht van betrokkenheid bij afpersing en geweldsdelicten, onder meer van een man die wel eens is vergeleken met de Nederlandse vastgoedinvesteerder Wim Endstra: Joachim Kuylenstierna.