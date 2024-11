Afpersingsdeal aan de Herengracht (#2) | De opname van Peter R. de Vries

Was Jan-Dirk Paarlberg op de hoogte van dit afpersplan? Wie was er met het idee gekomen om geld naar Jan-Dirk Paarlberg over te gaan maken? En (hoe) wist Paarlberg dat hij van Endstra afgeperst geld zou gaan ontvangen?

Ja, Paarlberg wist ervan, zo vond het gerechtshof dat hem in 2012 veroordeelde voor witwassen.

Deze veronderstelde kennis is de reden dat het hof hem veroordeelde. Het herzieningsverzoek dat advocaten Frans Sijbers en Ybo Buruma voor Paarlberg hebben ingediend trekt juist die kennis in twijfel.

Crimesite presenteert in een serie van zes artikelen een nieuwe reconstructie – met nieuwe feiten – van de afpersing van Endstra door Holleeder c.s. De Hoge Raad doet in december uitspraak in een herzieningsverzoek van vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg (67), die in 2012 door het gerechtshof in Amsterdam werd veroordeeld voor witwassen van afpersingsgeld van Willem Holleeder. De advocaat-generaal heeft dit najaar aan de Hoge Raad geadviseerd Paarlberg’s verzoek niet-ontvankelijk te verklaren, Paarlberg’s advocaten stellen dat zijn argumenten geen doel treffen. Paarlberg heeft zijn celstraf van vier jaar inmiddels uitgezeten.

Nieuwe feiten

De nieuwe feiten zijn in 2019 tijdens het moordproces tegen Willem Holleeder naar boven gekomen, maar dateren deels al uit 2011.

Om een herziening erdoor te krijgen moet Paarlberg de Hoge Raad van twee dingen overtuigen. Ten eerste dat het gerechtshof dat hem in 2012 veroordeelde deze feiten niet kende, en ten tweede dat het gerechtshof Paarlberg misschien niet zou hebben veroordeeld als het die feiten wel had gekend.

Het eerste is het geval, omdat de feiten pas in 2019 bekend werden.

Het tweede vereiste is ook het geval, denken Paarlbergs advocaten. Zij stellen dat het gerechtshof Paarlberg niet had veroordeeld als het deze nieuwe feiten toen in het dossier had kunnen lezen.

Ze betogen dat de nieuwe feiten aantonen dat Paarlberg niets wist van de plannen om Endstra af te persen.

Wist hij het, of niet?

De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad adviseerde de Hoge Raad deze herfst om Paarlberg’s herzieningsverzoek af te wijzen. Dat is geen gunstig voorteken voor Paarlberg. Doorgaans volgt de Hoge Raad een advies van de advocaat-generaal. De AG vindt het onduidelijk hoe de nieuwe feiten het bewijs tegen Paarlberg onderuit halen.

Paarlberg’s advocaten stellen dat inderdaad de nieuwe feiten het bestaande bewijs over de afpersing van Endstra niet onderuit halen. Dat hoeft volgens hen ook niet: een alternatief scenario laat het bewijs ongemoeid en pleit Paarlberg vrij.

De veroordeling van Paarlberg door het gerechtshof is juridisch gezien uitsluitend gebaseerd op de veronderstelling dat Paarlberg wist van de afpersing van Endstra. Het herzieningsverzoek draait daarom enkel om de vraag of Paarlberg kon weten van de afpersing of niet.

De belangrijkste “nova” zijn aantekeningen die Willem Holleeder in 2011 maakte in de gevangenis, en een telefoongesprek van Holleeder vanuit de gevangenis. Holleeder zat op dat moment het laatste deel van zijn straf uit die hij voor afpersingen van onder meer Wim Endstra had gekregen in de “Kolbak”-zaak. De afpersing aan de Herengracht in het kantoor van Bram Moszkowicz was er een van.

Geheim telefoongesprek

In gezelschap van Holleeders toenmalige advocaat Stijn Franken nam Peter R. de Vries op 29 april 2011 in het kantoor van Franken dat telefoongesprek op. Hij deed dit op speciaal verzoek van Holleeder, die hem vroeg het gesprek en zijn aantekeningen te bewaren als een soort codicil. De Vries mocht het alleen naar buiten brengen als Holleeder zou komen te overlijden.

Holleeder gaf aan De Vries aan dat hij bang was dat hem of familieleden en kennissen iets zou worden aangedaan. Hij gaf als reden een conflict dat achter de schermen zou spelen met de crimineel Dino Soerel en diens groep.

De vriendschappelijke verhoudingen tussen Holleeder en Soerel waren sinds 2005 verzuurd.

Dino Soerel was in augustus 2010 gearresteerd als verdachte in het liquidatieproces Passage. Volgens Holleeder (en ook anderen) werden mensen onder druk gezet om voor Soerel ontlastende verklaringen af te leggen. De vriendschappelijke verhoudingen tussen Holleeder en Soerel waren sinds 2005 verzuurd.

Zowel Holleeder als advocaat Franken zeiden zich bedreigd te voelen. Soerel zou willen dat Holleeder als getuige over hem een meinedige verklaring zou afleggen, in het voordeel dus van Soerel.

Een advocaat van Soerel had een onprettig verlopen bezoek aan Franken afgelegd. Holleeder zou onder ede moeten verklaren dat alleen hij, en niet Soerel, verantwoordelijk was voor de afpersing van de bijna 18 miljoen euro van Endstra. Holleeder zou moeten vertellen dat hij Soerel’s naam had misbruikt bij zijn afpersingen.

Holleeder voelde hier niks voor en besloot uiteindelijk zich wat betreft Soerel geheel op zijn zwijgrecht te beroepen. Tegelijkertijd besloot hij tegenover Peter R. de Vries een boekje over Soerel open te doen, wat leidde tot de gespreksopname en zijn na te laten verklaring.

Dat materiaal zou belanden in een kluis van Peter R. de Vries, als een codicil, een nagelaten verklaring.

Hillis wilde 5 miljoen

Eind 2018 brak De Vries zijn belofte van geheimhouding en gaf hij alles aan het Openbaar Ministerie. De Vries wilde er net als de zussen Holleeder alles aan doen om Willem Holleeder voor moorden veroordeeld te krijgen.

Bij de rechtbank bleek in 2019 waar het telefoongesprek tussen Holleeder en De Vries precies over ging. Het ging met name over de afpersing aan de Gouden Bocht, de totstandkoming van de tien betalingen van 17 miljoen euro die Endstra tussen 2002 en 2004 aan Paarlberg had gedaan.

‘Die (Hillis) is bij mij geweest en zei: “Luister. Ik heb geld tegoed.”’

Endstra stond eind 2002 onder geweldige druk.

Nadat hij in augustus van dat jaar in de publiciteit was gekomen als de ‘bankier van de onderwereld’ trokken de banken hun kredieten in. Bovendien begonnen criminelen die hem ooit hun winsten hadden overhandigd om het in vastgoed te laten beleggen door Endstra dat geld terug te vragen, en dat was moeilijk omdat het inmiddels “in stenen” was vastgezet. Dat het onder dwang innen van een werkelijke schuld niettemin afpersing kan zijn, daar hadden criminelen geen boodschap aan.

In het gesprek met De Vries vertelt Holleeder over Stanley Hillis die ook geld bij Endstra had ingelegd: ‘Die (Hillis) is bij mij geweest en zei: “Luister. Ik heb geld tegoed.”’ Hillis wilde 5 miljoen euro. Holleeder zegt dat dit de reden was dat hij in december 2002 op verzoek van Hillis de bijeenkomst met Endstra aan de Herengracht had georganiseerd op het kantoor van Bram Moszkowicz. Hillis wilde dat Endstra zijn geld terug ging betalen.

Curieus is dat Holleeder expliciet zegt dat Endstra zelf met het idee zou zijn gekomen om ten behoeve van zijn afpersers geld naar Paarlberg over te maken.

Endstra zat klem

In het telefoongesprek met De Vries ontkent Holleeder dat Endstra die dag ernstig werd bedreigd, maar hij ontkent niet dat Endstra zich niettemin gedwongen zag de betalingen te gaan doen.

Ook laat hij in het midden of hij zelf een van de afpersers was die nog geld van Endstra tegoed meenden te hebben (hij heeft later aan de rechtbank verteld dat hij 8 miljoen gulden bij Endstra zou hebben ingelegd).

Curieus is dat Holleeder expliciet zegt dat Endstra zelf met het idee zou zijn gekomen om ten behoeve van zijn afpersers geld naar Paarlberg over te maken.

Endstra zat namelijk klem. Hij was bang. Zijn leven werd bedreigd als hij niet zou betalen maar zijn vermogen zat vast. Hij kon niet zomaar geld overboeken naar een bv van Hillis zonder ook nog eens het risico te lopen voor witwassen te worden vervolgd.

Geld overboeken naar Paarlberg kon wel.

Want Endstra en Paarlberg waren in die periode bezig hun zakelijke belangen te ontvlechten. Betalingen tussen de twee leken legaal en fiscaal te verantwoorden, gewoon omdat ze nu eenmaal zakenpartners waren.

Holleeder:

Je kan niet van Convoy [de grootste van Endstra’s bedrijven -red.] effe naar alle boeven in Nederland geld overmaken. Dat gaat niet. En dus heeft hij [Endstra -red.] een constructie bedacht, heeft hij gedacht weet je wat. We spannen Paarlberg voor het karretje. Die heeft toch alleen maar buitenlandse vennootschappen. Daar gaan we geld naartoe overmaken en vanuit daar maken we het over naar die criminelen en dan blijft hij erbuiten.

‘Paarlberg is een hele bange man, een bange wezel, als je boe roept, geeft hij al geld’

Volgens Holleeder had Endstra bedacht dat Paarlberg ‘zijn eigen geld’, dus de schulden van Endstra vereffend kreeg.

Paarlberg wist dus eerst van niets. Pas later zou hij dan Holleeder aan de deur krijgen met de vriendelijke vraag of hij zo goed wilde zijn Endstra te “helpen” door het geld in het buitenland naar de criminelen over te maken.

Paarlberg afpersen was geen probleem, schatten Endstra en Holleeder in. ‘Paarlberg is een hele bange man, een bange wezel, als je boe roept, geeft hij al geld’, zei Holleeder (aan de rechtbank in 2019).

Holleeder onderstreepte in het gesprek met De Vries dat Paarlberg volledig onkundig was van de rol die hem was toebedeeld

Het idee dat de heren op de kamer van Moszkowicz bespreken was dus dat Paarlberg zonder het te weten een soort deposito voor Hillis zou bewaren.

Afgetroggeld

Holleeder onderstreepte in het gesprek met De Vries dat Paarlberg volledig onkundig was van de rol die hem was toebedeeld, en dus niets van de afpersing wist.

In de opname uit 2011 zegt Holleeder tevens nog dat hij het ‘erg’ vond dat Paarlberg in 2010 van de rechtbank 4,5 jaar cel voor witwassen had gekregen, terwijl de vastgoedman er volgens hem niets mee te maken had gehad.

Om nog verder te verduidelijken dat Paarlberg afpersen niet zo moeilijk was legde Holleeder aan Peter R. de Vries uit dat er al eens eerder door Hillis geld van een bedrijf van Paarlberg was afgetroggeld.

Dat aftroggelen speelde zich deels af op Ibiza.

(Wordt vervolgd met deel 3: Hillis klopt aan)

