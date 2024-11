30 november 2024

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#3) | Stanley Hillis klopt aan (#3)

Over een onroerend goed-project op Ibiza perste crimineel Stanley Hillis in 2001 een flink bedrag af van een bedrijf van vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg. Hij zette daarvoor Willem Holleeder en Dino Soerel in. Dat is een ondergesneeuwde affaire die de recherche al lang geleden heeft uitgezocht. Maar die bijna vergeten affaire krijgt nieuwe betekenis in het licht van de nieuwe feiten die zijn ingediend in het herzieningsverzoek dat Jan-Dirk Paarlberg bij de Hoge Raad heeft neergelegd.