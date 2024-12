Afpersingsdeal aan de Herengracht (#4) | Endstra’s aanklacht

Vastgoedhandelaren Endstra en Paarlberg waren voor de eeuwwisseling enige jaren zakenpartners geweest. Wim Endstra betaalde al vanaf 1998 aan Jan-Dirk Paarlberg schulden af, dus voordat hij aan de Herengracht aan Holleeder c.s. toezegde miljoenen te gaan betalen. Paarlberg houdt vol dat dit geld, dat aan hem werd betaald, gewoon Endstra’s schulden aan hem waren.

Getuigen bevestigden wat in accountantsrapporten valt te lezen: er waren inderdaad schulden van Endstra aan Paarlberg. De enige getuige die dat heeft bestreden is – na zijn gewelddadige dood – Endstra, in nagelaten stukken.

Zowel rechtbank als gerechtshof stapten bij de berechting van Paarlberg over de kwestie van een eventuele schuld van Endstra aan Paarlberg heen. Ze oordeelden dat ook als er inderdaad een reële schuld openstaat, er sprake kan zijn van onvrijwillige betaling of afpersing.

De conclusie van het gerechtshof was dat Paarlberg wist dat de 17 miljoen euro die hij na 2002 van Endstra ontving van afpersing afkomstig was.

________________

Crimesite presenteert in een serie van zes artikelen een nieuwe reconstructie – met nieuwe feiten – van de afpersing van Endstra door Holleeder c.s. De Hoge Raad doet in december uitspraak in een herzieningsverzoek van vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg (67), die in 2012 door het gerechtshof in Amsterdam werd veroordeeld voor witwassen van afpersingsgeld van Willem Holleeder. Paarlberg heeft zijn celstraf van vier jaar hiervoor inmiddels uitgezeten.

De advocaat-generaal heeft dit najaar aan de Hoge Raad geadviseerd Paarlberg’s verzoek niet-ontvankelijk te verklaren, Paarlberg’s advocaten stellen dat zijn argumenten geen doel treffen.

_________________

Deloitte & Touche

Er is geen verschil van inzicht over dat Paarlberg en Endstra in de jaren negentig enige tijd nauwe zakelijke contacten hadden, met gezamenlijke investeringen in vastgoed(ondernemingen). Vanaf 1998 besloot Paarlberg zich financieel te ontvlechten van Endstra. De twee maakten ingewikkelde afspraken om bezit en aandelen in bedrijven uit te ruilen en/of te verkopen. Zo stond Paarlberg zijn aandeel in grond en vastgoed in de jachthaven van IJmuiden af aan Endstra.

Een probleem is dat de heren hun onderlinge afspraken slecht of helemaal niet hadden gedocumenteerd. De verbeten verdediging van Paarlberg boekte in hoger beroep wat betreft de schuld een succesje.

Het gerechtshof hield namelijk in het arrest de mogelijkheid open dat er wel degelijk nog een schuld van Endstra aan Paarlberg had bestaan.

Sommige feiten in het dossier spreken voor zich.

Accountant Deloitte & Touche rapporteerde dat Endstra in het kader van de zakelijke ontvlechting met Paarlberg van 1998 tot aan de bijeenkomst aan de Herengracht (in 2002) totaal ruim 4,2 miljoen gulden afloste.

Boekhouder

Endstra’s boekhouder vertelde aan de recherche dat een afrekening van 12 miljoen – na de bijeenkomst aan de Herengracht in december 2002 – ‘begrijpelijk’ was omdat ‘er een schuld open stond’.

En de rechtbank die Paarlberg veroordeelde stelde ook vast dat die 12 miljoen inderdaad een achtergestelde lening van Endstra aan Paarlberg betrof.

Aanwijzingen genoeg dus dat er inderdaad nog een rekening openstond bij Paarlberg. Waarom stapten de rechtbank en het gerechtshof er toch overheen en concludeerden zij dat Paarlberg meedeed aan afpersen?

Het antwoord is: door bewijs dat Wim Endstra zelf heeft aangeleverd, en na zijn dood bij de recherche belandde.

Wim Endstra

Cruciale bewijsstukken

Endstra beschreef in dagaantekeningen en in een schriftelijke verklaring dat hij werd afgeperst door Holleeder c.s. en dat Paarlberg daarbij een rol had.

Endstra leverde postuum drie cruciale bewijsstukken: de opnames van zijn geheime gesprekken met politierechercheurs “op de achterbank”, zijn dagboekaantekeningen, en een codicil dat hij liet opmaken door een notaris.

Twee bewijstukken zijn belastend voor Paarlberg. In de gesprekken met de politie op de achterbank beschuldigt hij Paarlberg niet.

Maar de inhoud van het dagboek en het codicil zijn voor hem juist buitengewoon belastend. Het lijkt uitgesloten dat Paarlberg zou zijn veroordeeld zonder het dagboek en het codicil.

Holleeder of Endstra?

Holleeder stelde in 2011 en in 2019 dat Paarlberg van niets wist. Het interessante aan de nieuwe feiten die de advocaat van Paarlberg nu naar voren brengt is de bijkomende simplificering van de strafzaak. Het is het één of het ander: klopt het verhaal van Willem Holleeder of dat van Endstra?

Klopt het verhaal van Endstra eigenlijk wel? In de kern: wist Paarlberg van de afpersing of niet?

Als we ervan uitgaan dat de nieuwe feiten waar zijn dan kan het niet anders of Endstra’s dagboek en zijn codicil zijn vals.

Het is belangrijk om vast te stellen dat het gegeven dat Endstra op verschillende manieren is afgeperst, zoals getuigen daarover hebben verteld, buiten de Paarlberg-zaak staat. De nieuwe feiten, en het verhaal van Holleeder, is hier ook niet mee in tegenspraak.

Afpersende moordenaars

Niet lang na de bijeenkomst op Moszkowicz’ kantoor aan de Herengracht in december 2002 begonnen de betalingen aan Paarlberg, en tegelijk nam Endstra een bijzonder initiatief. Hij legde contact met de criminele inlichtingeneenheid (CIE) van de Amsterdamse politie.

Vanaf maart 2003 tot en met 18 januari 2004 voerde hij vijftien geheime gesprekken op de achterbank van een auto die de Amsterdamse regio doorkruiste. De bedoeling was dat de informatie niet naar hem te herleiden zou zijn als er de CIE en de politie er gebruik van zouden maken.

‘Die man die houdt dat, die bewaart het dan weer voor hem. (…) Ik weet denk ik wel wie dat is, ja. En ik denk dat die man (…) ik kan me niet voorstellen dat die man weet waar die mee bezig is.

Frappant is dat Endstra in die gesprekken Paarlberg helemaal nooit beschuldigd heeft van afpersing (en overigens ook niet in een codicil over afpersing dat hij bij advocaat André Beckers achterliet).

Endstra zette in de achterbankgesprekken wel Holleeder, Hillis en Soerel neer als afpersende moordenaars, maar Paarlberg hield hij uit de wind. Hij noemde hem welgeteld één keer, in het voorbijgaan, als eigenaar van een bepaald pand.

‘Nette mensen’

Over witwassen van geld door zichzelf, en van het geld van Holleeder en Hillis hield hij zich eveneens op de vlakte.

De rechercheurs informeerden bij Endstra wel hoe Holleeder en Hillis hun geld witwasten.

Zonder op details in te gaan sprak Endstra over de betrokkenheid van heel ‘nette mensen’.

Eenmaal leek Endstra rechtstreeks te refereren aan de betalingen naar Paarlberg toen hij zei dat het afpersgeld geparkeerd bij anderen.

Endstra zei:

‘Die man die houdt dat, die bewaart het dan weer voor hem. (…) Ik weet denk ik wel wie dat is, ja. En ik denk dat die man (…) ik kan me niet voorstellen dat die man weet waar die mee bezig is. Snap je wat ik bedoel?’

Dit lijkt prima aan te sluiten op de rol van een wandelend deposito en de onwetendheid van Paarlberg, zoals die inmiddels door Holleeder is beschreven.

Boos en emotioneel

Hoe dan ook, Endstra verklapte niet aan de politie dat hij mede door Paarlberg werd afgeperst. Logisch misschien. Misschien wilde hij niet het risico lopen dat dit verhaal naar buiten zou komen omdat dan zou blijken dat hij met de politie sprak. Bovendien was het mogelijk dat de politie niet zou geloven dat Endstra werd afgeperst. Misschien zou de politie hem gewoon van witwassen gaan verdenken, en dat was inderdaad een mogelijkheid.

In het laatste achterbankgesprek op 18 januari 2004 benadrukt een agent dit specifiek: ook Endstra zou volgens hem zomaar verdachte van witwassen zou kunnen worden. Dat bleek een gevoelig punt te zijn, Endstra werd boos en emotioneel, aldus de rechercheurs.

Diezelfde avond verbrak Endstra de geheime contacten met de politie.

Bedrijven veiligstellen

Bij leven beschuldigde Endstra Paarlberg dus niet van witwassen en afpersen. Maar dat deed hij wel postuum: nadat hij op 17 mei 2004 was doodgeschoten.

Zijn aanklacht staat in zijn bekende “dagboek” en zijn nagelaten codicil bij de notaris.

Endstra hield er kennelijk al rekening mee dat hij zijn benarde positie onder de criminelen niet zou overleven, en hij maakte daadwerkelijk plannen voor dat scenario.

‘Ik wil mijn bedrijven redden,’ zo heeft hij het tegen zijn zakenpartner Klaas Hummel gezegd.

Endstra wilde zijn vermogen voor zijn kinderen en familie veiligstellen, ook als hij zou worden geliquideerd.

Met name voor de erfgenamen en voor het Endstra-vermogen hadden de beschuldigingen aan Paarlberg praktische en positieve consequenties.

Indien de nieuwe feiten en het verhaal van Holleeder juist zijn dan is de implicatie eenvoudig dat het codicil en de dagboekaantekeningen van Endstra vals opgemaakte stukken zijn.

Als de politie (en later de rechtbank) Endstra’s beschuldigingen aan Paarlberg aannemelijk zouden vinden dan gaf dat Endstra’s erfgenamen juridische kansen om de betaalde 17 miljoen weer terug te kunnen eisen.

Bovendien was het gunstig om de aandacht van justitie van het deels criminele Endstra-vermogen naar Paarlberg te verleggen.

Je zou kunnen zeggen dat Endstra’s ambitie is geslaagd.

Het concern, dat op het hoogtepunt een vermogen van rond de 300 miljoen euro vertegenwoordigde, is nooit vervolgd voor witwassen, evenmin zijn broer Haico. Met de Belastingdienst troffen de erven Endstra in 2015 een schikking van 40 miljoen euro.

Krabbels

Ten tweede liet hij enkele weken na het begin van de achterbankgesprekken, in april 2003, bij een notaris een codicil vastleggen.

Endstra kon erop vertrouwen dat indien hij zou worden geliquideerd beide stukken in het moordonderzoek van de politie zouden terechtkomen.

En zo geschiedde.

Gedetailleerde beschuldigingen

Wat hij niet deed bij leven op de achterbank in gesprek met de politie deed hij wel in de twee nagelaten stukken.

Hij uit in die stukken ernstige en gedetailleerde beschuldigingen tegen Paarlberg. ‘Holleeder en zijn vriend Dino’ spanden met Paarlberg samen in de afpersing, is de boodschap.

Het is zonneklaar is dat de aantekeningen en het codicil aansluiten bij de afpersing aan de Gouden Bocht en de vastgestelde tien betalingen aan Paarlberg. Endstra noteerde namen van bedrijven van Paarlberg en ook de exacte bedragen. Bovendien verwees hij onder meer naar een bepaalde Zwitserse rekening van Paarlberg.

Tot nu toe hebben alle achttien rechters en raadsheren in de afperszaken tegen Holleeder en Paarlberg de inhoud van deze stukken als aannemelijk en waarheidsgetrouw bewijs beoordeeld.

Twijfels over de waarachtigheid

In dezelfde periode dat Endstra’s contacten met de CIE begonnen startte hij (in februari 2003) zijn befaamde “dagboek”. Dat dagboek is een verzameling losse krabbels van steeds enkele woorden en namen en cijfers. Kale details over transacties en gebeurtenissen.

Paarlberg’s advocaten maken in het herzieningsverzoek van Paarlberg vrijwel geen woorden vuil aan Endstra’s codicil en zijn dagboekaantekeningen. En dat heeft een reden.

Indien de nieuwe feiten en het verhaal van Holleeder juist zijn dan is de implicatie eenvoudig dat het codicil en de dagboekaantekeningen van Endstra vals opgemaakte stukken zijn. Dan is dit Endstra-bewijs van geen enkele waarde meer.

Ernstige twijfels over de waarachtigheid van bepaalde elementen in Endstra’s dagboekaantekeningen en het codicil bestaan al langer.

De twee stukken bevatten aantoonbaar onjuiste informatie.

“Buis-project”

Een voorbeeld daarvan is het zogeheten “buis-project”. Dat was een fictief plan, door Endstra bedacht in de winter van 2002-2003, voor het aanleggen van een dataverbinding tussen Schiphol en Zandvoort.

Het project was een vehikel om betalingen van Endstra aan Paarlberg fiscaal zo gunstig mogelijk uit te laten werken. Onder meer de fiscalist die voor Paarlberg met Endstra onderhandelingen voerde over de ontvlechting tussen de twee heeft later aan de recherche bevestigd dat er inderdaad over zo’n fictief buis-plan is gesproken. Er werd zelfs een concept-overeenkomst over opgesteld, en een aantal e-mails over uitgewisseld. Omdat uiteindelijk de constructie fiscaal toch niet deugdelijk bleek is de overeenkomst nooit getekend of vastgelegd bij een notaris. In februari 2003 was het hele plan weer van tafel.

Toch pretendeerde Endstra daarna in zijn dagboekaantekeningen dat het plan nog steeds actueel was, en aan hem dwingend door Holleeder en Paarlberg was opgelegd. Wat niet waar was.

Bij de datum 8 mei 2003 staat in Endstra’s “dagboek” te lezen dat hij in opdracht van Holleeder de akte over het buis-project met Paarlberg moest laten tekenen. Op dezelfde datum schreef hij dat Holleeder hem opdracht gaf om de ‘computer inzake buisproject’ te laten wissen. Endstra ondertekende de overeenkomst in mei eenzijdig (kennelijk for the record), maanden nadat – volgens getuigen – het plan al in de prullenbak was gegooid.

‘Als voor 1 april niet betaald is wordt alles afgenomen door paarelberg dit voor W.H.’

En in gesprek met de CIE op de achterbank haalt Endstra in oktober nogmaals het buisproject aan. Maar hier noemt hij alleen Holleeder, en hield hij Paarlberg weer uit de wind.

Onjuiste datums

Paarlberg’s advocaten hebben al vele malen betoogd dat een reeks onjuistheden, doorhalingen en onjuiste datums aan zou tonen dat de aantekeningen van Endstra geen dagboeken uit 2003 zijn. Het lijkt erop dat die pas veel later zijn opgeschreven, met de intentie dat het geheel op een dagboek zou lijken.

Endstra haalde verschillende malen data door en verbeterde die kennelijk naderhand.

Welke door Endstra genoteerde data nu correct zijn is sterk de vraag. De data van een telefoongesprek en een lunch met de fiscalist van Paarlberg (in februari 2003) kunnen in ieder geval niet kloppen, want de man was op de genoemde dagen met wintersport.

Juist deze afspraken met Paarlberg’s fiscalist waren heel belangrijk voor Endstra. Onderwerp van de gesprekken met de fiscalist was de overdracht van vele miljoenen euro’s naar Jan-Dirk Paarlberg. Met andere woorden: ze onderhandelden over afbetaling van schuld, hetzelfde geld dat later voor de rechter het gewraakte afpersingsgeld is geworden.

Onheilspellende notitie

De lunch en het telefoongesprek vormden een voorspel dat leidde naar een zwaarwegende ontknoping, het zetten van handtekeningen over vele miljoenen euro’s, op 10 april 2003.

Endstra maakte over deze naderende climax een onheilspellende notitie in zijn dagboek:

De datum 10 april 2003 is door advocaat-generaal Koos Plooij in de rechtszaal wel eens de sleutel tot het bewijs tegen Paarlberg genoemd.

Gek eigenlijk: abusievelijk staat in Endstra’s “dagboek” deze dag genoteerd op 11 en niet op 10 april, een detail lijkt het, maar opnieuw onjuiste datum voor een cruciale ontmoeting.

Endstra, de witte raaf tussen de criminelen.

Tragisch slotakkoord

De merkwaardige ongerijmdheden in Endstra’s twee postuum onthulde documenten hebben nooit de aandacht getrokken. Op het oog lijkt de informatie in dagboek en codicil dan ook heel wat. Voor journalisten en het grote publiek spraken de nagelaten getuigenissen – van de kennelijk doodsbange Endstra – enorm tot de verbeelding.

Doorgaans kritische rechters hebben zich er ook vele malen op beroepen, zonder ooit enige twijfel te uiten over de waarachtigheid ervan.

Zowel in de publiciteit als in de conclusies van de meervoudige strafkamers werd de crimineel Endstra zo tot de witte raaf tussen de andere criminelen.

Dat narratief eindigt met Endstra’s gruwelijke lot, in de goot van de steenrijke Apollobuurt, een onvermijdelijk en tragisch slotakkoord.

En toch, als we nog nader gaan inzoomen, rijzen er allengs meer twijfels: kan het eigenlijk wel kloppen wat Endstra in zijn dagboek, en in het codicil over deze 10 april 2003 allemaal heeft opgetekend?

Wordt vervolgd in deel 5 van de serie: De cruciale 10 april.

Zie ook:

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#3) | Stanley Hillis klopt aan

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#2) | De opname van Peter R. de Vries

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#1) | Endstra op het pluche